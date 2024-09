YouTubeチャンネル『Lulu the Cat【ルル ザ キャット】』に投稿されたのは、お風呂上がりの子猫達の動画です。お風呂上がりで毛がぺしゃんこになってしまっている子猫達の様子に「ルルちゃん、すぐに毛づくろいしてあげて優しいママ」「ねこ美しくて可愛いくて。癒やされますな。」「The kittens and cats are beautiful .I love you all.(子猫も猫も美しいですね。みんな大好きです。)」とコメントが寄せられました。

タオルにくるまれた子猫

この日はお風呂に入れてもらった子猫達。飼い主さんのおひざの上にタオルにくるんでもらいながら身体を拭いてもらっていたんだそう。濡れてぺしゃんこの毛並みになってしまった子猫は濡れる前のふわふわの毛並みの時とはまるで違う猫のような姿になってしまったんだとか。

お風呂上がりの子猫

前よりきれいなふわふわの毛並みになるように丁寧に身体を拭いてブラッシングしていく飼い主さん。子猫はおとなしくされるがままお世話をさせてくれるのでした。

飼い主さんとお母さん猫にお世話されて

飼い主さんの片手に抱えられている子猫はまるでぬいぐるみのような可愛らしさ!見ているだけで癒されてしまいますね…。身体を拭いてもらいながら目を細めている子猫は心なしか眠たそうな表情になっているようにも…。

子猫のお世話をするお母さん

ぺしゃんこの姿も可愛い!

みんなに見守られる子猫

まだまだ濡れている子猫の近くにはお母さん猫の『ルル』ちゃんが。濡れた子猫を見てすぐに毛づくろいを始めたんだそう。見ているだけで笑顔になってしまうお母さんぶりを披露してくれるのでした。

タオルの中で目を細めます…

ふわふわの状態の子猫がそばに

濡れる前と濡れた後の子猫達

ルルちゃんに毛づくろいされている子猫の横を濡れていない状態のふわふわの毛並みの子猫が近づいてきます…。毛並みが乾いた状態の子猫と濡れた毛並みの子猫はまるで違う種類の猫のよう!けれどもどちらの状態でもとっても可愛い子猫達の姿に思わずときめいてしまいますね…。

ふわふわの毛玉に

お休み中のふわふわ

しっかり綺麗にしてもらって乾かしてもらった子猫達、すこし疲れてしまったのか寝てしまう子も。終始可愛くて癒される子猫達のお風呂上がりになったのでした。

綺麗な瞳で飼い主さんを見つめる子猫

たくさんお世話してもらえた子猫達なのでした

お風呂上りで毛並みがしぼんでしまった子猫達の姿に「Superfluffy cats(ふわふわの猫たち)」「Magnifique et Adorable !!!(美しくて愛らしい!!!)」「These happiness-bringing pets are a wonderful gift from God (幸せを運んでくれるペットは神様からの素晴らしい贈り物です)」「Oh my, that little face is so adorable. Beautiful cat and kittens, and what a good Mom!(その小さな顔はとても愛らしいです。美しい猫と子猫、そしてなんて良いお母さんでしょう!)」と世界中から子猫達の可愛らしさを称賛するコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『Lulu the Cat【ルル ザ キャット】』では、猫の『ルル』ちゃんと可愛らしいたくさんの子猫達との見るだけで癒される日常の様子が投稿されており、子猫達の近況がご覧いただけます。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル『Lulu the Cat【ルル ザ キャット】』さま

執筆:明

編集:ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。