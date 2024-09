Apple製品の歴史を語る上で欠かせないのが、その宣伝方法です。古くは「Think different」や「Get a Mac」などと題されたコマーシャルが世界中で流され、Apple製品の普及に貢献しましたが、2024年に放映された「Crush!」は楽器やカメラを破壊するという内容から悪い意味で注目を集めてしまいました。そのようなApple製品の宣伝にまつわる「業界のルール」について、週刊誌・Peopleのサマンサ・スタッツマン氏が解説しています。

Apple’s ‘No Villain Clause’ for iPhones On-Screen: All About the Alleged Rulehttps://people.com/apple-no-villain-clause-for-iphones-onscreen-8701882Appleが独自のルールとして用意しているといわれているのが、俗に「悪役禁止条項(No Villain Clause)」と呼ばれるものです。これは、Appleがテレビや映画、広告などで悪役が自社製品を使うことを許可していないという俗説です。この方針は「Apple商標および著作権使用に関するガイドライン」に明記されているわけではありませんが、同ガイドラインには「Apple製品を、Apple製品およびApple Inc.に好ましい印象を与える、最良の形で表示すること」という表現があります。日本語版ガイドラインでも同様のことが書かれています。これだけでは悪役禁止条項が実在するかは定かではありませんが、「スター・ウォーズ/最後のジェダイ」や「LOOPER/ルーパー」などを監督した映画監督ライアン・ジョンソン氏は、月刊誌・Vanity Fairが実施した2020年のインタビューで、「Appleは映画でiPhoneを使わせてくれるけど……これはとても重要なことなんだけど、ミステリー映画を見ることがあるならわかると思う。悪者はiPhoneを持つことはできないんだ」と語り、悪役禁止条項の存在を匂わせています。また、小道具作成を専門にするハイジ・コレト氏が2024年にポッドキャストへ出演した際は、「Appleはとても特殊なんです。一度女優が飲酒運転中にスマートフォンを見ていて事故を起こすという台本をもらったことがあり、私たちは、iPhoneを持つキャラクター像を固めていましたが、Appleに口出しされてしまいました。Appleは、iPhoneをどのように見てほしいか、どのようなケースを付けていいかなど、彼らの希望をメールで送ってくるんです。もう二度と私と仕事をすることはないでしょう」と答えており、共演者が「悪役がiPhoneを持っている映画はないよね」と話す様子が見られます。スタッツマン氏は、ジョンソン監督の「ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密」をはじめとしたいくつかの映画やテレビ番組で、悪役以外はiPhoneを持っているのに悪役だけ別のスマートフォンを持っているといったシーンが確認できるといいます。例えば「メディア王 〜華麗なる一族〜」というドラマでは、登場人物のほとんどがiPhoneを使っているものの、敵役として登場したローガン・ロイやジェリー・キルマン、トム・ワムスガンスがApple製品を使っている描写はないそうです。また、2000年代に放送が始まった人気ドラマ「24 -TWENTY FOUR-」でも、善人はMacを使っているように見え、悪人は他のPCを操作している様子が確認できるとのことです。一方、「ジョン・ウィック」で主人公ジョンの犬を殺して車を盗んだ男がiPhoneを使っているのが確認できるほか、M・ナイト・シャマラン監督の映画「トラップ」ではジョシュ・ハートネットが演じる連続殺人犯のキャラクターがApple製品を使っているなど、「悪役禁止条項には例外がある」との指摘もあるそうです。スタッツマン氏は「Apple製品の使用に関する正確な要件は不明ですが、スクリーンでiPhoneのイースターエッグを探すのは楽しいものですね」とまとめました。