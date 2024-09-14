¡ÖÎÙ¤ÎÉô²°¤¬²ÐºÒ¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¡¡¥¢¥Ñー¥È²ÐºÒ¤Ç1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡¡½»¿Í¤ÎÃËÀ¡Ê53¡Ë¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º
13ÆüÌë¡¢´ôÉì¸©ËÌÊýÄ®¤Ç¥¢¥Ñー¥È¤Î°ì¼¼¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È13Æü¸á¸å7»þ¤¹¤®¡¢ËÌÊýÄ®Å·¶éÆ²¤Î2³¬·ú¤Æ¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ç¡ÖÎÙ¤ÎÉô²°¤¬²ÐºÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¥Ñー¥È¤Î½»¿Í¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É9Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´Ö15Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2³¬¤Î°ì¼¼¤¬¾Æ¤±¡¢¤³¤ÎÉô²°¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ë½»¤àÃËÀ¡Ê53¡Ë¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Ü¤·¤¤²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï£Ê£ÒÅì³¤Æ»Àþ¤ÎÊæÀÑ±Ø¤«¤é3¥¥í¤Û¤ÉËÌ¤Ë¤¢¤ë½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£