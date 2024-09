他人の「丁寧な暮らし」を見たときの焦りと憧れ…その「意外な正体」

昨今、YouTubeやTikTokなどで広く一般的になったVlog。投稿者が自らの生活の様子を切り取って、動画として見せるものです。ゆっくりと淹れたコーヒーに丁寧に焼かれたトースト。そんな「美しい」暮らしの様子に憧れたり、自らの生活との距離から焦りを感じたり、これらの生活風景は私たちにさまざまな感情を抱かせます。私たちがSNSで他者の生活を覗き見たくなるのはなぜなのでしょうか。美学者の難波優輝さんが分析します。

現代における、生活の難しさ

思いの外、生活は難しい。私たちの多くは生活のやり方をつねに試行錯誤しなければならない。なぜなら、生活スタイルを立て直す必要があるからだ。私たちの多くは生家を離れ、知らない土地で暮らし始める。家具や家電の選択肢は膨大で、近くにどんな品揃えのスーパーがあるかも未知数だ(もしかしたら当たり前にあると思っていた野菜すら売っていないかもしれない。大好きなきゅうりのキューちゃんが売っていないかもしれない)。私たちは、引っ越しのたびに、パートナーや友人といっしょに住み始めるたびに、ペットと暮らし始めたり、子どもが生まれたり、介護が始まったりするたびに、生活スタイルをもう一度、立て直す必要が生まれる。

もしかしたら、こうした生活スタイルの頻繁な立て直しは最近のことかもしれない。例えば男性にとっては。とりわけ、過去、実家に生まれそこで家業を継ぎ、一生を終える男性は、親の生活スタイルを受け継ぐことができるので、生活スタイルは安定していたのかもしれない。もちろん、その男性のために家政を提供することを余儀なくされる「嫁いできた」女性は、男性の実家の生活スタイルのダウンロードが強いられてきたから、いまと変わらないかより悪かっただろう。ちょうど私の母の世代(戦後第一世代より少し後くらい)だとこうした世界観はかなり強かったようで、母は生活スタイルをダウンロードさせられた苦労話を私によく話してくれる。

ジェンダーを問わず、自分で生活スタイルを選んで立て直せるようになったし、立て直さざるを得なくなった現代の方が、幾分かは平等な世界になったのかもしれない。私たちは生活スタイルを作り上げる自由を手に入れた。父方の実家から離れられたとき、母がどれだけ嬉しかったことだろうか。包丁をどこに置くのか、冷蔵庫に何を入れるのか、スリッパの色を何にするのか。かなりの部分が彼女の統治下に入ったのだから。これは現代の前触れだったのだ。

インターネットという救世主

もちろん、自由にはいつも責任がついて回る。同世代や母世代よりも一回りほど下の友人、知人たちの会話を聞いていると、少なくない人々が生活スタイルの組み立てに悩んでいるようにもみえる。どのようなジェンダーを生きるにせよ、生活スタイルを支える暮らしの技法について私たちは教えられることも訓練させられることも減り、学ぶ機会を失ったようだ。私たちは、「嫁ぎ先の実家」や「夫」や「親」といった誰かに命令されない自由を得た代わりに、生活していくうえでいちいち何を買えばいいのか、何をすればいいのかを考えなければならない。ちょうど母の世代ならば、よくも悪くも上の世代から教えられてきた(押し付けられてきた)生活スタイルをリミックスしてアレンジできたのだろうが、私たちの多くはそもそもいかなる生活スタイルも持たない原っぱからはじめなければならない。

とはいえ、そう悲観することはない。私たちには心強い味方がいる。インターネットを検索すれば、「引っ越したらやること5選」を教えてくれるし、インスタやTikTokやYouTubeはものの数十秒で生活を向上するTIPSをいろいろと教えてくれる(もちろん、アフィリエイト付きではあるが)。

ではインターネットでTIPSを収集すれば人々の悩みは解決するのだろうか。どうもそうではないように思える。人々が欲しているのは、生活を部分的に切り取った、TIPSの集積(寄せ集め)以上の、美的に満足のゆく生活スタイルなのだ。彼らは、単に生活の便利さを向上したいだけではなく、自分の生き方のスタイルとリンクした、美しかったり、しっくりきたり、大切だと思える美的に意義のある生活スタイルを欲しているようだ。

Vlogが教える「美的な暮らし」

生活スタイルとは、日常的行動の単なる集まりなのではなく、整えられ、組み合わせられ、私たちに落ち着きや満足を与えてくれる一連のルーティンなのだ。例えば、一つのフライパンで済む「ワンパン料理」や材料をすべて炊飯器に放り込んでスイッチを押すだけの「炊飯器調理」は便利なTIPSたちである。しかし、これらを生活に組み込むと落ち着かない人、満足しない人もいるだろう。なぜなら、これらのTIPSは、特定の人々にとっては、自分らしさの表現とはバッティングしたり、美的にうつくしくなかったりするからだ。

幸いなことに、人々が求めるような美的な生活スタイルの組み立ても、現代のインターネットが手伝ってくれる。動画投稿サイトを周遊すれば、そこには多種多様な「Vlog」がある。これは、生活風景や生活スタイルを美的な仕方で見せる映像ジャンルである。旅行や観光のケースも多いが、圧倒的に存在感を放つのは「モーニング・ルーティン」や「子育てルーティン」あるいは、「GRWM(Get Ready With Me:一緒にお出かけ準備をする)」といった、生活の習慣やルーティン、生活の場面を切り取ったサブジャンル、いわば「生活スタイルVlog」である。生活スタイルVlogは美的な暮らしを教えてくれる。

生活スタイルVlogは人々に暮らしの理想像を教え、教化する役割も担う。少なくない人々は、Vlogを真似することで生活にリズムが加わり、より生きやすくなることもあるだろう。例えば、YouTubeチャンネル「北欧、暮らしの道具店」はVlog文化の代表例のうちの一つだ。北欧の道具やインテリアをはじめとして、丁寧に選ばれた道具・調度とともに暮らす人々の満ち足りた日常を映像化する。この映像群を見ていると、このような穏やかで満ち足りた暮らしをしたいと思わせられる。

ここで注意したいのは、生活スタイルVlogのなかには、穏やかという意味で美的なジャンルもあれば、より乱雑だったりワイルドさという点で美的なジャンルもあることだ。例えば、ニコニコ動画に、あまりにも濃いハイボールを作り豪快に飲み干す動画を投稿している「wawawa」の食事風景や料理風景がある。ハイボールに氷を入れてこぼれるくらいに回しながら飲むさまを「アル中カラカラ」と人々は呼ぶ。これは豪快さを味わうという点で美的な生活スタイルVlogと言ってもよい。生活スタイルVlogを論じるに当たっては見逃せない、こうしたタイプについては後に取り上げよう。とりあえず、いまは「北欧、暮らしの道具店」のような丁寧な生活スタイルVlogを念頭において以下の話を読んで欲しい。

「憧れ」と「焦燥感」

しかし、美しい暮らしの映像は、私たちに喜びと同時に焦りを感じさせる。美学者の青田麻未は『「ふつうの暮らし」を美学する』(2024年)でVlogについて興味深い議論を行っている。

青田がVlog鑑賞をはじめたのは、子どもを生んだばかりの2021年初めのことだった。深夜の授乳中に見始めたのをきっかけに、研究員として滞在したフィンランドの風景を楽しむことから、次第に「他人の暮らしぶりを見ることのほうが面白くなってきた」という(青田 2024, 227-228)。

青田はVlogに「憧れ」を抱く。「朝起きて、かんたんに、しかしそれなりに見栄えのする朝ごはんを食べる、そのあとでスーパーに買い出しに言ったり、犬と過ごしたりして、終盤では夕食をつくって食べる、といった一日のざっくりとした流れをダイジェストするような」(青田 2024, 229)映像を見て、このような生活をしたいと思う。それだけではなく、青田が抱くのは「焦燥感」だと言う。自分の日常とVlogに映される日常にギャップを感じ、「本来私の生活だって、なんらかの工夫をすればこの人のような生活に変えていけるのではないか」と思うがゆえに、焦りを感じるのだ(青田 2024, 233)。

たとえば、Vlogのなかで手際よく進んでいく一日の流れを目にしながら、私は自分の日常があまりに慌ただしく過ぎ去っていくことに焦りを覚えるのです。今日もやろうと思っていた趣味の時間を取れないまま終わっていき、そしてまた明日は早く起きて仕事に出かけて……と私の意に沿わない仕方で進んでいく生活に、虚しささえ感じます。(青田 2024, 233-234)

Vlogの鑑賞者は、Vlogの中の暮らしに憧れと焦燥を抱く。こうした現象が私は気がかりだ。「私の生活はこれではだめだという気持ち」に納得のいかないものを感じる(青田 2024, 233)。青田が言うように「本当は、そもそも自分のやるべきことをある程度やって生きているだけで素晴らしいと、そう心から思いたいのですが」(青田 2024, 250)という言葉の前半に賛同する。私たちは「やるべきこと」を「やって生きているだけで素晴らしい」のだ。

社会問題を断捨離する

この焦りはなんなのだろうか。私は、「社会問題を生活スタイルに収納すること」がVlog鑑賞者の焦りを生み出していると考える。社会学者のロリー・ウェレットは、近藤麻理恵の片付けメソッド(こんまりメソッド)は、過剰消費、散らかり、家族に関する文化的不安を管理する新自由主義的な手法の一部であり、特に女性の労働に依存する形で、管理された消費を推進すると指摘している(Ouellette 2019)。

こんまりメソッドの核には、家にあるものを「ときめく(spark joy)」かどうかによって取捨選択することによって、より整った生活スタイルを可能にするという発想がある。しかし、このメソッドは、社会的な問題を家庭の散らかり具合に置き換え、女性にその解決を委ねることで、家庭内の混乱を個人の選択に責任転嫁し、社会的な問題を個人化する。特に女性に対する責任のプレッシャーを増大させ、外でも賃労働を行い、家でも家事労働を行う女性のダブルシフトの問題といった社会的構造の問題を隠すのだ。こんまりメソッドのように、女性を取り巻く社会問題は、人々(主には男性?)に「ときめき」をもたらさないので捨てられてしまうか、すっきりと見えないところに収納されてしまう。

青田に代表されるようなVlog鑑賞者の焦りの大半は、Vlog鑑賞者のせいではない部分もある----というかほとんどがそうではないのだろうか。「私はいつも、何かに振り回されていると感じているわけです」と青田は言う。「私」を振り回すのは何か? それは、他でもなく「社会の構造」なのではないだろうか?

日常生活における美的ー倫理的実践

青田も参照する世界的に有名な日本人美学者のサイトウ・ユリコは、日常生活での振る舞いが美しさのみならず道徳的な意味も持つことをを日本の躾や礼儀から論じ、洗濯や食事といった何気ない生活の美的な側面に光を当てる「日常美学」という学問をリードしている(Saito 2007; 2017; 2022)。

日常生活における美的な実践が、同時に倫理的な実践でもあること、そして日常的な美的-倫理的実践が重要な帰結をミクロにせよマクロにせよもたらすこと。サイトウの指摘の通りだと思う。人々が、サイトウが挙げている事例とややずれるが「箸の持ち方」や「洗濯物のたたみ方」において、人々が倫理的非難をしているように見えるとき、同時にそれが美的非難であることは人々に意識されていないが、事実そうだ。

美しい所作は「正しい」のか

私のお気に入りの思い出は、学会終わりにファミレスでみんなでご飯を食べているときに、私が食べ切れないパンケーキを残すと「食べ物を残すのはダメだよ」とある美学者に言われたときのことだ。「それって何の非難ですか? 道徳的な非難? 美的な非難?」と私が尋ねて、喧々諤々の議論が繰り広げられた。食べ物の食べ方はまさしく、周りがどういう食べ方をするか、社会の常識が美的振る舞いのルールを決めているのだが、同時にそれは道徳的振る舞いのルールと癒着している。

サイトウならば、食べ物を残さないことは美的な振る舞いであり、同時に倫理的な振る舞いだと言うだろう。そして、食べ物を残さないという「適切な」美的ー倫理的振る舞いをすべきだと言うだろう。私はサイトウとは異なり、これを悪しき「癒着」だと思う。なぜか、なぜなら不平等の温床だからだ。私は好きで食べ残す訳ではない。外食は基本的に食欲旺盛な男性基準でつくられているのではないか、と私は疑っている。外食は一部の人々にしか完食できないようにできている。だとすれば、食べ物を残すのは、私だけの責任とは言えない。私ももったいないので食べきりたいが、社会がそうなっていない。

だが、サイトウが記述するように----しかし彼女がどれほど意識しているかはわからないが----食べ方に代表されるような日常的な美的実践の非難や責任は個人に強烈に帰属されてしまう。それゆえ、外食のボリュームについての問題は背景に退き、食べ残しは私の醜い振る舞いに還元されてしまうのだ。サイトウは「躾」や「禅の修行」を美的-倫理的振る舞いを可能にする習慣として称揚する。だが、躾も禅も、その倫理性は議論の余地がある。人々がどのような躾を受けるか、その躾の正義・不正義を度外視して、美しい躾がそのまま正しい振る舞いと同一視されている。確かに、美しい所作は美しい。だが、美しい所作が正しいとは限らない。正しい所作がなんともぎこちなく、とまどいがちで、言い淀みながら行われることもある。私たちは人生のうちでその光景を何度も目撃してきたのではないか? 正しい所作が醜いこともよくある。

社会構造の問題を「美」が覆い隠す

青田の焦りはかなり一般的なものだと思う。その焦りは、より美的な生活スタイルを生きたいという健全な憧れや向上心に基づく部分もあると同時に、社会構造やジェンダー規範が人々にプレッシャーをかけることで生み出されている部分もある、と私は感じる。私が食事を残すとき、生物的に男性である私は「食べなければならない」という焦りをどこからか感じる。それは、食べ物を残すことが美的に悪く、同時に倫理的に悪いもの、と個人に責任を押し付けることで、社会構造自体の問題の検討に立ち入らないようにする。

私は青田やサイトウと同じ美学者であり、さらに同じく日常美学に取り組もうとしているが、日常をより美的なものとしてまなざそうとする現行の日常美学の動きにはかなり懐疑的である。私たちの日常が美的であると嬉しく感じることは確かだ。日常を美的なものにしたいという動機はそれだけでは間違っているとは言えない。しかし、日常を美的なものにしたいという動機が社会問題の隠蔽につながることもなくはない。ややもすると、美学者が、社会問題を美的なものによって覆い隠すことに加担する可能性すらあると思うのだ。

社会問題が個人化される

しかし、だからといって「アル中カラカラ」がこんまりメソッドに対抗できるわけではない。これもまた、こんまり的な生活スタイルとは逆の方面から、社会問題を個人化するために役立てられてしまう。つまり、wawawa氏の破滅的な暮らしをみて人々が笑うことで、それはユーモアのあるコンテンツであり、楽しんでいいものである、と人々は思ってしまう。社会問題は、笑いながら、あまりにも濃いハイボールのようにぐびぐびと飲み干されてしまう。そしてまた、もう一杯、あまりにも濃いハイボールとしての社会問題が私たちの眼前でなみなみと注がれていく。

もちろん、「北欧、暮らしの道具店」にせよ、wawawa本人にせよ、あるいは青田が挙げるような何気ないルーティン動画にせよ、社会構造を個人に責任転嫁しようと思って映像を作っているわけではない。そのような意図はおそらく彼らにはまったく存在しないだろう。それはこんまりにもおそらく言える。こんまりもまた、そのような意図はまったく持たないだろう。彼らは彼らの表現したいことを、より美的な世界や生き方を共有したいと考えているはずである。私が言っているのは、彼らの意図とは関わりなく、社会の構造によって彼らの映像は、社会問題の個人化に役立てられてしまうという現象なのだ。

生活をいちど非ー美化する

では、どうすればいいのか。私たちは、丁寧な暮らしでも乱雑な暮らしでもなく「ふつうの暮らし」を擁護しなければならない。私たちはそもそも生活を美的に仕立て上げられたものとして楽しんではならない。私たちは生活をいちど非-美化する必要がある。

もちろん、日常美学者が取り組んできたように、生活には無数の美的価値がある。洗濯のときの匂い、干すときにベランダに出て世界と触れ合う瞬間、毎日過ごしているはずなのに季節は驚くほど急速に変化していくことに動く心。それは紛れもないかけがえのない生活のなかの美的なものたちである。

暮らしコンテンツは暮らしを映してはいない

しかし、Vlogでは仕立て上げられた美的生活が共有され、あたかもそれが目指すべき生活であるかのうように解釈されてしまう現状がある。私たちはそこから距離を取るべきだ。

そしてvlogの日常は、確かに今は私から遠いものかもしれないけれど、映画やアニメの登場人物のフィクショナルな日常とはちがい、私がこの生活を頑張って変化させれば、手が届くものなのではないか、と思わせられるのです。(青田 2024, 234)

私は、青田が例示するような鑑賞に強く反対する。Vlogのなかの美的な生活は「暮らしアーティスト」による作品である。私はこう主張する。私たちは、Vlogを達成すべき生活を映したものではなく、たんなる表現作品として距離を撮って楽しむべきだ、と。喩えて言うならば、クジラの生活やタンポポの一生やライオンの狩りのルーティン(ハンティングルーティン動画?)を眺めるように、Vlogを単なる人間の興味深い蠢きとして鑑賞すること。それも、暮らしに特化した表現活動を行う暮らしアーティストによる表現活動として捉えること。

Vlogに映し出されているのは生活風景ではない。それは芸術作品としての生活である。芸術作品としての生活は私たち現実的な生活を生きている者にとってはいっさい関係がない。Vlogとは芸術的生活なのだ。それは日常を生きる私たちとはあまり関係もない映像である。関係がないから単に眺めて楽しめばよく(丁寧な暮らしをする人々に対して)、あるいは驚嘆すればよく(ハイボールを飲み干す人に対して)、そこに憧れも焦りも感じる必要はない。

「ふつう」は千差万別である

もちろん、いまの暮らしを改善していきたいという思いのどこにも悪さはない。ただ、その改善が「焦り」からばかり生じているのだとしたら、何かがおかしい、と私は思う。焦りが生じるとき、私たちは、純粋に暮らしをよくしたいと思えているのではなく、何か別の「かくあるべし」という観念に襲われている危険があると私は推測する。

私は「ふつうの暮らし」と言った。しかし、「ふつう」とは千差万別で一つきりではない。私たち一人ひとりに適した生活スタイルは、家具、家電、部屋のサイズ、人々の発達的・認知的傾向、パートナーやペットの有無などによってまったく異なる。確かに共通して使えるテクニックはあるが、どれもテクニックでしかない。どのテクニックがより美的なのか、あるいは道徳に適っているかどうかについて誰かが主張していたとしてもよくよく疑いの目をもって観察すべきだろう。

生活スタイルが作れないのは当人だけの責任ではない

生活スタイルが作れないと感じること、それは当人だけの責任ではない。例えば、現代社会は朝型にできており、夜型の人々を排除する不平等な社会構造となっている。朝にゴミを捨てなければならないが起きられない、と友人は嘆いていた。それは甘えだろうか。違うと私は思う。ゴミを朝に捨てなければならない仕組みには正当性がない。なぜゴミを朝に捨てさせるのか、人々の不平等な常識に基づいているに過ぎない。私たちの生活スタイルは、決して私たちだけでうまくデザインできるわけではない社会的制度によっても制約を受けており、とりわけ、マジョリティの生活スタイルに適しない人々の生活スタイルは道徳的な非難さえ受けがちである。

だから、例えば片付けられない生活スタイルを生きている人がいたとして、それを改善すべきものとすべきかは、政治的な問題になってくる。片付けないでよいのか、と問われると、それは時と場合による、としか私は言えない。なぜなら、私が持つ「ふつう」の基準もまた私のものでしかないからだ。

例えば、炊飯器料理動画は最初私に猛烈な嫌悪感を覚えさせた。だが、よく考えると、それは、自分で料理を作りたいが、しかし、洗い物や手数の多い料理に苦しみを覚える人にとって福音なのかもしれない。炊飯器料理動画の多くがそうであるように、どこか自傷的なユーモアを持って提示することに私は反対する。粛々と、その人にとっての「ふつうの暮らし」として、炊飯器料理をすればいいのである。私は料理が好きなので炊飯器料理はしないだろう。だが、料理そのものに関心がない人が私と同じように料理を好きになる必要がないように、炊飯器料理にピンとくる人はそれをすればよいのである。

「ふつうの暮らし」を美化から守る

生活スタイルは、Vlogで映し出されているように理想的な金型があり、それに適合させるべきものだ、という発想に背を向けるべきだ。生活スタイルは、私たちの中から漏れ出てきた分泌液が殻になっていくような、より地味で、理想をもたないものだと私は考える。生活スタイルの美的なよしあしや道徳的なよしあしについて云々することは、もっとずっと慎重になされるべきだ。

私たちが生活スタイルを作り上げるとき、私たちが一人ひとりの生活者として、どのような生活スタイルを作り上げるかを美的なあるいは道徳的なプレッシャーなしに選んでいってよいという態度を私は提案する。暮らしを非-美化すること。私たち一人ひとりにとっての「ふつうの暮らし」を様々な美化から守るべきだと私は考える。そのために、私は美学者として、Vlogを用いた生活の美化に批判を加えていきたいと思う。失われた、あるいはいまだ到来しない「ふつうの暮らし」を求めて。

