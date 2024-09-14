¾®È¿Íî¡¢°ì»þ£·£°¥É¥ë¾è¤»¤âÍø¿©¤¤Çä¤ê¤Ç¾å¤²Éý¤òºï¤ë¡áNY¸¶Ìý³µ¶·
NY¸¶ÌýÀèÊª10 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á68.65¡Ê-0.32¡¡-0.46%¡Ë
¥Ë¥åー¥èー¥¯¸¶Ìý¤Î´ü¶á¤Ï¾®È¿Íî¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤ÏÁ°Æü¤Þ¤Ç¤ÎÌá¤ê¹âÃÍ¹¹¿·¤ÎÀª¤¤¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢Çã¤¤Í¥Àª¤Ç¿ä°Ü¡£ÆüÃæ¼è°ú³«»Ï¸å¤â¤½¤ÎÀª¤¤¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡££¹·î¤Î¥ß¥·¥¬¥óÂç¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤¬»öÁ°Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¡¢ÊÆ·Êµ¤¸åÂà¤ÎÉÔ°Â¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¤³¤È¤¬»Ù±çºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´ü¶á£±£°·î¸Â¤¬£·£°¥É¥ë¤ÎÀáÌÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×¤«¤éÃ»´ü¥È¥ìー¥Àー¤é¤ÎÍø¿©¤¤Çä¤ê¤Ç¾å¤²Éý¤òºï¤ê¡¢¾®Éý°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Òー¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤¬ÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤âÍø¿©¤¤Çä¤êÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤è¤¦¡£
MINKABU PRESS
1¥Ð¥ì¥ë¡á68.65¡Ê-0.32¡¡-0.46%¡Ë
¥Ë¥åー¥èー¥¯¸¶Ìý¤Î´ü¶á¤Ï¾®È¿Íî¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤ÏÁ°Æü¤Þ¤Ç¤ÎÌá¤ê¹âÃÍ¹¹¿·¤ÎÀª¤¤¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢Çã¤¤Í¥Àª¤Ç¿ä°Ü¡£ÆüÃæ¼è°ú³«»Ï¸å¤â¤½¤ÎÀª¤¤¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡££¹·î¤Î¥ß¥·¥¬¥óÂç¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤¬»öÁ°Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¡¢ÊÆ·Êµ¤¸åÂà¤ÎÉÔ°Â¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¤³¤È¤¬»Ù±çºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´ü¶á£±£°·î¸Â¤¬£·£°¥É¥ë¤ÎÀáÌÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×¤«¤éÃ»´ü¥È¥ìー¥Àー¤é¤ÎÍø¿©¤¤Çä¤ê¤Ç¾å¤²Éý¤òºï¤ê¡¢¾®Éý°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Òー¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤¬ÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤âÍø¿©¤¤Çä¤êÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤è¤¦¡£
MINKABU PRESS