3»þ´Ö¡ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¡É¡õ100Ëü±ßÀÁµá¡ÄÅìµþÃæ±ûÈþÍÆ³°²Ê¡ÊTCB¡Ë¤ÇÂ¿È¯¤¹¤ë¹â³Û¾¦Ë¡¤Î¼ÂÂÖ¡¡´µ¼Ô¤Î¾Ú¸À¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÌÜ¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×
¡¡ÈþÍÆ³°²ÊÂç¼ê¤ÎÅìµþÃæ±ûÈþÍÆ³°²Ê¡ÊTCB¡Ë¤¬¡¢¹â³Û·ÀÌó¤òÇ÷¤ê¼¡¡¹¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£·ÀÌó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿ô»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê±¡Æâ¤Î¸Ä¼¼¤ËÎ±¤Þ¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÌÜ¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×TCBÅìµþÃæ±ûÈþÍÆ³°²Ê¤ÎÀÄÌÚ¹ä»Ö²ñÄ¹
¡¡TCB¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê´ë¶È¤«¡£Âç¼ê»æµ¼Ô¤Ï¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
²áµî¤Ë¤Ï¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤âCM½Ð±é¡ÊTCB TVCM¤è¤ê¡Ë
¡Ö2014Ç¯12·î¤ËÊ¡Åç¸©¤Ç°å»Õ¤ÎÀÄÌÚ¹ä»Ö»á¤¬ÁÏ¶È¡£2023Ç¯9·î¤Ë¤ÏÈþÍÆ³°²Ê¶È³¦ºÇÂ®¤Î8Ç¯9¥«·î¤Ç¡¢Á´¹ñ100±¡¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£24Ç¯2·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï680²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊSBC¡Ë¤Ë¼¡¤°Âç¼ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¢¤Î¶õ´Ö¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢ÀöÇ¾¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊµÞÀ®Ä¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·Æþ¼Ò°÷¤Î¡È°ìÀÆ¥¯¥ÓÀÚ¤ê¡É¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤¹¤®¤ëÈ³¶âÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö´Æ¶Ø¤µ¤ì¹â³Û·ÀÌó¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¤È´µ¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾Ú¸À¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡2022Ç¯²Æ¡¢Åìµþ¤Ë¤¢¤ëTCB¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òË¬¤ì¤¿30Âå¤Î´µ¼ÔA¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö3»þ´Ö¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¼¼¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¡¢´Æ¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¶õ´Ö¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢ÀöÇ¾¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡×
¡¡A¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ç¿ôÀé±ß¤Î¥¨¥é¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹Ãí¼Í¤Î¤ß¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î´é¤Î·çÅÀ¤ò±Ä¶ÈÃ´Åö¤Î¡Ö¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡×¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Áí³Û120Ëü±ß¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥é¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö»å¥ê¥Õ¥È¡×¡ÖÉ¡¥á¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¥¯¥Þ¼è¤êÃí¼Í¡×¤Ê¤É¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹»þ´Ö¤Î±Ä¶È¤Ëº¬Éé¤±¤·¡¢·ë¶É100Ëü±ß¤òÊ§¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö°ìÈÖ¹ó¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø»å¥ê¥Õ¥È¡Ù¤Ç¡¢¼¡¤ÎÆü¤«¤é±¦¤ÎËË¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¼ð¤ì¤Æ¡¢¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ªÉ¡²Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢»å¤¬¼ª²¼Á£¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¥¯¥Þ¤âµÕ¤Ë±ú¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢É¡¤ÏºÇ½é¤«¤éÊÑ²½¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¥«¥Í¤ò¥É¥Ö¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö3»þ´Ö¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¡¢¿å¤Î°ìÇÕ¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Æ±ÍÍ¤Ë¡È´Æ¶Ø¡É¤µ¤ì¡¢100Ëü±ßÄ¶¤Î³Û¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿B¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö3»þ´Ö¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¡¢¿å¤Î°ìÇÕ¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ª»Ï¡¢µÒ¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ÎÌÜ¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡A¤µ¤ó¡¢B¤µ¤ó°Ê³°¤Ë¤â¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ë¤Ï»÷¤¿¤è¤¦¤Ê±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¡¢»þ´ü¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÇÊ£¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö¼Â´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆTCB¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë³ÎÇ§¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼TCB¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±Ä¶È¤ò¹Ô¤¦¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÀ©ÅÙ¤ä¶Ã¤¯¤Ù¤±Ä¶È¼êË¡¤ÎÎ¢Â¦¤È¤Ï¡©¡¡¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï°å»Õ¡¢¼õÉÕ¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ê¤É¤Î¾Ú¸À¤ò¸ò¤¨¡¢¾ÜºÙ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë