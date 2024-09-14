ÃæÀîÂç»Ö¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤±¤Î3¼¡²ñ¤Ç¥ß¥¹¥Á¥ëÇ®¾§¡×¾Ú¸À¡ªÎáÏÂ¤Î¥â¥ÆÃË¡ÖÌ¥ÎÏ¤ÎÈëÌ©¡×¤È¤Ï
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÀîÂç»Ö¤¬Àä¹¥Ä´¤À¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢1·î´ü¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿¡ÖEye Love You¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤áÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£9·î6Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö²ÆÌÜ¥¢¥é¥¿¤Î·ëº§¡×¤Ç¤Ï¡¢¹õÅç·ëºÚ±é¤¸¤ëÏ¢Â³»¦¿ÍÈÈ¤Î»à·º¼ü¡¦ÉÊÀî¿¿¼î¤ÎÌµ¼Â¤ò¿®¤¸¤ëÊÛ¸î»Î¡¦µÜÁ°¸÷°ì¤ò¹¥±é¤·¡¢10·î6Æü¤«¤éÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ -ËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ-¡×¡ÊWOWOW¡Ë¤Ç¤Ï°ì·âÉ¬»¦¤¬ÆÃÄ§¤Î·õ½Ñ¤Î»È¤¤¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë·³¿ÍÌò¤ÈÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤Ç³èÌöÃæ¤À¡£¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤ò¥¡¼¶É¤ÎÊÔÀ®Ã´Åö¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö²áµî¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç»ÒÌò»þÂå¤«¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç±éµ»ÎÏ¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ä«¥É¥é¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¾ïÏ¢¤Ç¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë¤âÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤Ä¤Ä¡¢¼Â¸³Åª¤ÊºîÉÊ¤Ë¤â»²²Ã¡£¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬¸ü¤¯¡¢¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¿ôÇ¯Àè¤Þ¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæÀî¤À¤¬¡¢»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯·ÝÇ½³¦¤Ç¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤âÀä¹¥Ä´¤À¡£È¿Ä®Î´»Ë¤ä°½Ìî¹ä¤Ê¤É¤ÎÀèÇÚÇÐÍ¥¤Ë²Ä°¦¤¬¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¤äHey! Say! JUMP¤ÎÍ²¬Âçµ®¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½÷À¤È¤Î¸òºÝÎò¤â¹ë²Ú¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹À¥¤¹¤º¤ä¶¶ËÜ´ÄÆà¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿¤ë½÷Í¥¤Ð¤«¤ê¡£ÆÃ¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤È¤Ï2022Ç¯º¢¤«¤é¸òºÝ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï·ëº§¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½ºß¡¢ÃæÀî¤È¿ôÊ¬¤Îµ÷Î¥¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¼Ú¤êÈ¾Æ±À³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£2¿Í¤È¤â·ãÌ³¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤Ë°¦¸¤¤ò°é¤Æ¤ë¤Ê¤É¤¹¤Ç¤ËÉ×ÉØ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¡£ÃæÀî¤â¶¶ËÜ¤â°ìÅÓ¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢¸òºÝÅö½é¤«¤é·ëº§¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢¶¶ËÜ¤¬¼ç±é¤ÎNHKÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤â¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±½¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¥â¥Æ¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢ÃæÀî¤Î¿Í´ÖÀ¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡£Â³¤±¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£
¡Ö»ÒÌò½Ð¿È¤Ê¤¬¤éµ¤¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â¥Õ¥é¥ó¥¯¡£¤È¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤·¤«»Ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿3¼¡²ñ¤Þ¤Ç´é¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥«¥é¥ª¥±¤ÇÂç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦Mr.Children¤Î²Î¤òÇ®¾§¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤è¤µ¡£¹ø¤âÄã¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢´ÆÆÄ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ËöÃ¼¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Þ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤ÊìÅÍß¤µ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À³Ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤â¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡¥¤¥±¥á¥ó¤Ç»Å»ö¤â¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¤ËÀ³Ê¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î¥â¥Æ¤Ã¤×¤ê¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÊÅÏî´¿ÌÀ¡Ë