¡Ö그게말이야¡Ê¥¯¥²¥Þ¥ê¥ä¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©²ñÏÃ¤Ç¤è¤¯»È¤¦¡ª
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö그게말이야¡Ê¥¯¥²¥Þ¥ê¥ä¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö그게말이야¡Ê¥¯¥²¥Þ¥ê¥ä¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¸Æ¬¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤É½¸½¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö그게말이야¡Ê¥¯¥²¥Þ¥ê¥ä¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¤µ¡¢¤½¤ì¤¬¤Í¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¤¢¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ö그게말이야¡Ê¥¯¥²¥Þ¥ê¥ä¡Ë¡×¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¤¨¤¨¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ï¡Ö그게 말이죠¡Ê¥¯¥² ¥Þ¥ê¥¸¥ç¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØKpedia¡Ù
¡¦¡Ø¥³¥Í¥¹¥È¡Ù