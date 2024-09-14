Æ£²¬¹°¡¢²È¤Î3»ÐËå¡¢¿¿¤ÃÇò°áÁõ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡ÖÅ·»ÈÍÍ¡¡¹ßÎ× ¡×¤ÈÏÃÂê
¥â¥Ç¥ë·ó½÷Í¥¤ÎÅ·æÆÅ·²»¤¬11Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¿¿¤ÃÇò°áÁõ¤ÎÆ£²¬3»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È1ÅÀ¡ÛÅ·æÆÅ·²»¡¢Å·æÆ°¦¡¢Æ£²¬Éñ°á¤ÎÈþÎï3»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È
ÇÐÍ¥¤ÎÆ£²¬¹°¡¢¤Î¼¡½÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÅ·æÆÅ·²»¡£
Å·æÆ¤Ï¡¢11Æü¡Ölove my sis ¡¡3¿Í¿¿¤ÃÇò¤À¤Ã¤¿¤Î¡Ä¡×¤ÈInstagram¤ò¹¹¿·¡£Æ£²¬²È3»ÐËå¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö3»ÐËå¤ÎÅ·»ÈÍÍ¡¡¹ßÎ× ¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤ï¡ªÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡¡Èþ¿Í»°»ÐËå¤¹¤®¤Æ¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë´ãÊ¡¤Ç¤¹¡£¡×¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤»°»ÐËå¡£¤½¤ÎÈþ¤ÏÇò¤À¤È¤¤¤Ã¤½¤¦±Ç¤¨¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÆ£²¬¹°¡¢¤Î¼¡½÷¡¦Å·æÆÅ·²»¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡Ö³¨²è¤ä¤Ê¡×
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È1ÅÀ¡ÛÅ·æÆÅ·²»¡¢Å·æÆ°¦¡¢Æ£²¬Éñ°á¤ÎÈþÎï3»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È
ÇÐÍ¥¤ÎÆ£²¬¹°¡¢¤Î¼¡½÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÅ·æÆÅ·²»¡£
Å·æÆ¤Ï¡¢11Æü¡Ölove my sis ¡¡3¿Í¿¿¤ÃÇò¤À¤Ã¤¿¤Î¡Ä¡×¤ÈInstagram¤ò¹¹¿·¡£Æ£²¬²È3»ÐËå¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö3»ÐËå¤ÎÅ·»ÈÍÍ¡¡¹ßÎ× ¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤ï¡ªÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡¡Èþ¿Í»°»ÐËå¤¹¤®¤Æ¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë´ãÊ¡¤Ç¤¹¡£¡×¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤»°»ÐËå¡£¤½¤ÎÈþ¤ÏÇò¤À¤È¤¤¤Ã¤½¤¦±Ç¤¨¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÆ£²¬¹°¡¢¤Î¼¡½÷¡¦Å·æÆÅ·²»¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡Ö³¨²è¤ä¤Ê¡×