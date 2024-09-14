¸µ´ØÏÆ¡¦²ÅÉ÷¤ÎÃæÂ¼¿ÆÊý¡¢³Ñ³¦¤Î´·½¬¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Éô²°±¿±Ä¤È»ØÆ³Ë¡¡¡¾Ð¤¤À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦·Î¸Å¤Ï½µµÙ2ÆüÀ©¡Ö¿ÆÊý¤Î°Ò¸·¤ÇÇû¤é¤º¡¢¿®Íê¤ÇÇû¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡44ÈÖÌÜ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿ÁêËÐÉô²°¤È¤·¤Æ8¿Í¤ÎÎÏ»Î¤òÏ¢¤ì¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿ÃæÂ¼Éô²°¡£Éô²°¤òÎ¨¤¤¤ëÃæÂ¼¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦²ÅÉ÷¡Ë¤Î³Ñ³¦¤Î´·½¬¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Éô²°±¿±Ä¤ä»ØÆ³Ë¡¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿10Ëç¡Û¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò»È¤Ã¤¿±¿Æ°¡¢ÈèÏ«²óÉü¤Î¤¿¤á¤Ë»ÀÁÇ¥«¥×¥»¥ë¤âÆ³Æþ¤·¡¢LINE¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÄÃæÂ¼Éô²°¤Ç¤Î·Î¸Å¤ËÌ©Ãå
¡¡Ä«µ¯¤¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÌÔ·Î¸Å¡¢½ª¤ï¤ì¤Ð¤Á¤ã¤ó¤³¡£¤Á¤ã¤ó¤³¤Î¸å¤ÏÃë¿²¡¢µ¯¤¤ë¤ÈÍ¼¿©¤ò¤È¤ê¡¢½¢¿²¤¹¤ë¡£1Æü2¿©¡¢Ãë¿²ÉÕ¤¤¬½¾Íè¤ÎÁêËÐÉô²°¤Î1Æü¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÃæÂ¼Éô²°¤Ï1Æü3¿©¡¢Ä«¿©¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£·Î¸Å¤â¸áÁ°¤È¸á¸å¤ÎÆóÉôÀ©¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢·Î¸Å¤Ï½µµÙ2ÆüÀ©¡£ÁêËÐ¤ò¼è¤ë·Î¸Å¤â½µ3²ó¤Þ¤Ç¤ÈÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÂ¼¿ÆÊý¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¡ÖÂÎ¤Ë±ÉÍÜ¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤¬¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¸½Ìò»þÂå¤«¤é1Æü3¿©¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Éô²°¤ò»ý¤Æ¤Ð¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç±¿±Ä¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î»þ¤ÏÆ³Æþ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡Ä«7»þ¡¢Ä´Íý¾ì¤Ë¿ÆÊý¤¬Î©¤Á¡¢ÎÏ»Î8¿ÍÊ¬¤ÎÄ«¿©¤òºî¤ê»Ï¤á¤ë¡£¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥ª¡¼¥Ä¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤¿ÆÃÀ½¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤À¡£
¡ÖÍ§É÷¤¬Ãæ¿È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¦¤Á¤ÎÉô²°¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Çµ¬Î§¡¦¾ï¼±¤ò·è¤á¤ë¤Î¤¬¥ë¡¼¥ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨ÁêËÐ³¦¤Ï¿ÆÊý¤¬ÀäÂÐ¤Ç¡¢ÎÏ»Î¤¬¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÏ»Î¤¬°Õ¸«¤ò¤¤¤¨¤ë¡¢¤½¤ì¤âÈÖÉÕ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤·¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Ä«¿©¸å¡¢ÁÝ½ü¤ä¥´¥ß½Ð¤·¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¸áÁ°9»þ¤«¤é·Î¸Å¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¶á¤¯¤Î¶ùÅÄÀî¤Î²ÏÀîÉß¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥À¥Ã¥·¥å¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´ï¶ñ¤Î¥é¥À¡¼¡ÊÆìÄô»Ò¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î½ÖÈ¯·Ï¤Î±¿Æ°¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê2»þ´Ö´À¤ò¤«¤¤¤¿¡£
Î©¤Á¹ç¤¤¤Ï¾ÊÎ¬
¡¡Éô²°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤³¤ò¿©¤Ù¡¢¸á¸å3»þ¤«¤é¤ÏÅÚÉ¶¤Ç¤Î·Î¸Å¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥ËÊâ¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£»Í¸Ô¤âÆ§¤à¤¬ÊÒÂ¤ò¾å¤²¤Æ30ÉÃ¤Û¤ÉÀÅ»ß¤¹¤ë·Á¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¿½¤·¹ç¤¤¤â»Í¤Ä¤ËÁÈ¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤Ç¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÔÍø¤ÊÂÎÀª¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Þ¤ÂØ¤¨¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬½¾Íè¤ÎÁêËÐÉô²°¤Î·Î¸Å¤Ë¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤À¡£
¡ÖÁêËÐ¤â¼è¤ê¤Þ¤¹¤¬1Æü¿ôÈÖ¡£¸½Ìò»þÂå¤«¤éÁêËÐ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Î¶ÚÆù¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÁêËÐ¶Ú¡É¤òÃÃ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÈ¤ß¹ç¤Ã¤¿¾õÂÖ¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ðµ»½Ñ¤ò³Ð¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÎ´´¤ò»Ù¤¨¤ë¶ÚÆù¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¿Í¤Ï¥Þ¥ó¥Í¥ê¤¹¤ë¤Î¤Ç»É·ã¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤ä¤¹¹©É×¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Í¸Ô¤Ï4¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¢¤¹¤êÂ¤â3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¢¤ë¡×
¡È¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡É
¡¡2»þ´Ö¤Î·Î¸ÅÃæ¡¢¾Ð¤¤À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢¿ÆÊý¤«¤é¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£¸½Ìò°úÂà¸å¡¢Âç³Ø¤Ç¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç¡È¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡É¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¡Ö¿´ÍýÌÌ¤Ç°ÂÁ´À¤¬¤¢¤ë¤ÈËµ¤Ë¤¤¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¡£»ÕÄï¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥³¡¼¥ÁÌò¤Î»Õ¾¢¤Ë¼ÁÌä¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤ÏÎÏ»Î¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ì¤º¡¢ÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¾ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×
¡¡Í¼¿©¸å¤Ï¼«Í³»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¡£»ÀÁÇ¥«¥×¥»¥ë¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°µ¡´ï¤ò»È¤¦ÎÏ»Î¤â¤¤¤ë¤¬¡¢ÃæÂ¼Éô²°¤Ç¤ÏÌç¸Â¤¬¤Ê¤¤¡£Äï»Ò¤Î´Æ»ë¤¬¸·¤·¤¤ÁêËÐÉô²°¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ö¾ÃÅô¤Ï11»þ¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ì¤À®Ç¯ÎÏ»Î°Ê³°¤Ë¤ÏÌç¸Â¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À´ÆÆÄÀÕÇ¤¤Î¤¢¤ë»ä¤Ëµ¢Âð»þ´Ö¤òÏ¢Íí¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢·Î¸Å¤äÁÝ½ü¤Ê¤É¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤è¤¦¤Ê¤éÌç¸Â¤òºî¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÆÊý¤Î°Ò¸·¤ÇÇû¤é¤º¡¢¿®Íê¤ÇÇû¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¼«¼çÀ¤òÂº½Å¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬ÎÏ»Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤¤Ä¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£½àÈ÷»þ´Ö¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÄ«¿©¤ò¤´ÈÓ¤«¤é¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤É½ÀÆð¤Ëµ°Æ»½¤Àµ¤â¤¹¤ë¡£ÃæÂ¼¿ÆÊý¤Ï¤³¤¦Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ö»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£ÁêËÐ¤ÎÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î·Á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ä¤êÊý¤¬°ã¤¦¤¿¤á¶¯¤¯°é¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¹¤Ù¤Æ»ä¤ÎÀÕÇ¤¡£ÈãÈ½¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÎÏ»Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÎÉô²°¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ÇÂ¿¤¯¤Î´Ø¼è¤ò°é¤Æ¤¿¤¤¡×
¡¡Àè¾ì½ê¤Ç¤Ï¿·½½Î¾¤Î²ÅÍÛ¤¬´Ø¼è»ÄÎ±¤ò·è¤á¡¢µÜ¾ë¤Ï5¾¡2ÇÔ¤ÇËë²¼¾å°Ì¤ØÈÖÉÕ¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢À®²Ì¤¬½ù¡¹¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡³Ñ³¦¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹ÁêËÐÉô²°¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎÏ»Î¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤«¡£ÃæÂ¼¿ÆÊý¤ÎÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿±»ô¹îÏº¡¡»£±Æ¡¿ÂÀÅÄ¿¿»°
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2024Ç¯9·î20¡¦27Æü¹æ