¹Åç³³¤Ã¤×¤Á¡¡ÂçÀ¥ÎÉ¤Ç¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¡£µÏ¢ÇÔ¤Ç£³°ÌÅ¾Íî¡¡£¹·îÂç¼ºÂ®¡¡¤Õ¤ê¤à¤±¤Ð¡Ö£±¡×º¹¥è¥³¥Ï¥Þ
¡¡¡Öºå¿À£·¡Ý£³¹Åç¡×¡Ê£±£³Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡¿·°æ¥«¡¼¥×¤¬³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£ÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤º¡¢º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î£µÏ¢ÇÔ¤Ç£··î£±£¶Æü°ÊÍè¤Î£³°ÌÅ¾Íî¡£Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤òÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤ËÂ÷¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£¹°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤Ê¤É¸Þ²óÅÓÃæ£µ¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ£´¡Ë¤Ç£µÇÔÌÜ¡£¥¨¡¼¥¹¤Ç¤âÉé¤ÎÎ®¤ì¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿¶¤ê¸þ¤±¤Ð£´°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤È¤Ï£±¥²¡¼¥àº¹¡£º£¤³¤½ÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¡ª
¡¡ÄºÅÀ¤Ø¤Î»ë³¦¤¬°ìµ¤¤Ë²â¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Íê¤ß¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢°¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¸Þ²óÅÓÃæ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿ÂçÀ¥ÎÉ¡£É½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»°ÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤ÈÊâ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¡¢É¬»à¤Ë²ù¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â±Ç¤Ã¤¿¡£¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º²ù¤·¤µ¤â¡¢¤â¤É¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ë¡×¤È¿°¤ò¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÆó²ó¤Ï£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç£¹ÈÖ¡¦¹â¶¶¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼ÊÖ¤·¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÂçÀ¥ÎÉ¤Ïº¸Â¤Ç·üÌ¿¤ËÂÇµå¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Åê¼ê¶¯½±¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇËþÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¶áËÜ¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢Æ±ÅÀ¡££²£²Ç¯£µ·î£²£·Æü¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï°ÊÍè¡¢¥×¥í£²ÅÙÌÜ¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤«¤é½ù¡¹¤Ë»õ¼Ö¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡»Í²ó¤Ï£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¶áËÜ¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Î£²ÅÀÅ¬»þÃæÁ°ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌ£Êý¤Î¼ººö¤âÍí¤ó¤Ç·×£³¼ºÅÀ¡£¸Þ²ó¤ÏÏ¢ÂÇ¤Èµ¾ÂÇ¤Ç£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¿·°æ´ÆÆÄ¤¬¥Ù¥ó¥Á¤òÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨£²£²»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç½é¤á¤Æ¸Þ²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ì¤º¡¢Æ±¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£¹°ÂÂÇ¤Ç£µ¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ£´¡Ë¡£ÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿ÂÇµå¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯¥Ò¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤ËÈô¤Ö¤Ê¤É¡¢ÉÔ±¿¤Ê·Á¤ÇÎ®¤ì¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤½¤ì¤â´Þ¤á¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¡×¤È¡¢°ìÀÚ¤Î¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤â¡ÖÉÔ±¿¤ÊÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¹¶·â¿Ø¤Ïº£µ¨£²Àï£²ÇÔ¤À¤Ã¤¿¹â¶¶¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤â¶ìÀï¤·¤¿¡££´ÅÀ¤òÄÉ¤¦Ï»²ó¤Ë£²ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â´°Á´¹¶Î¬¤È¤Ï¤¤¤«¤º¡¢Áê¼êº¸ÏÓ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Ç£³Àï£³ÇÔ¡£ÀèÀ©¤·¤Æ¤â»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤µ¤ì¡¢È¿·â¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤âÄ¾¸å¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë°½Û´Ä¤Çºå¿À¤Ë½ç°Ì¤òÈ´¤«¤ì¤¿¡£
¡¡£¹·î¤Ï£²¾¡£¹ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯ÂÆ§¤ß¡££³Æü¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¤«¤é£±£°»î¹çÏ¢Â³£³ÆÀÅÀ°Ê²¼¤È¡¢³èµ¤¤¢¤ë¹¶·â¤òÅ¸³«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££´°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤Ë¤Ï£±¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¡È¿¶¤ê¸þ¤±¤Ð²£ÉÍ¡É¤È¤¤¤¦´íµ¡¡£¾å°Ì£²¥Á¡¼¥à¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»Ø´ø´±¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¯¡£¡ÖÁª¼ê¤Ïº£»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¡£²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬ÌÀÆüÍè¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½Ð¸ý¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡¢ÄäÂÚ¥à¡¼¥É¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¤¿¤¤¡£