¡ÖÅÔ²ñ°é¤Á¤ÎËÍ¤Ë¤Ï¾×·â¤Ç¤·¤¿¡×Àî¤ÇÂÎ¤òÀö¤¤¡¢¿©»ö¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤ë¡Ä¥¢¥¤¥Ì¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÊë¤é¤·¤¿¡È2½µ´Ö¤Îµ²±¡É
¡Ø¤»¤«¤¤¤Î¤ª¤¤¯¡Ù¡Ø¼ó¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î¡Ø¥Ê¥ß¥Ó¥¢¤Îº½Çù¡Ù¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Î´²°ìÏº¤µ¤ó¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯¸ø³«¤È¤Ê¤ë¼ç±éºî¡Ø¥·¥µㇺ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢È¿È¯¤·¹ç¤¦¥¢¥¤¥Ì¤ÈÏÂ¿Í¡ÊÆüËÜ¿Í¡Ë¤È¤Î´Ö¤ÇÇº¤ß¡¢ÍÉ¤ìÆ°¤¯ÀÄÇ¯Éð»Î¤ËÊ±¤¹¤ë¡£¶¯¤¤ÌÜÎÏ¤ÎÃæ¤Ë¡¢Éð»Î¤È¤·¤Æ¤Î°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¼ã¼Ô¤é¤·¤µ¤òÆ±µï¤µ¤»¤ë±éµ»¤Ï°µ´¬¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤¬¡¢´²°ìÏº¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢ËÜºî¤ËÆÃÊÌ¤Ê±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ì¤Î½¸Íî¤Ë2½µ´Ö¤Û¤É½ÉÇñ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½Î¤Î²Ý³°³èÆ°¤Î1¤Ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ÊÍè¡¢¥¢¥¤¥Ì¤Î¤³¤È¤Ï¤¤¤Ä¤«¡¢¤â¤Ã¤È¿¼¤¯³Ø¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»£±Æ¡¿¾®¸«»³½Ô
¡¡¥¢¥¤¥Ì¤Î½¸Íî¡Ö¥³¥¿¥ó¡×¤Ç¤Î°ÛÊ¸²½¸òÎ®¡¢¤½¤ì¤ÏËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¡¡¹¾¸Í»þÂåÁ°´ü¡¢¾¾Á°ÈÍ¤Ï¥¢¥¤¥Ì¤È¤Î¸ò°×¤ò¼ç¤Ê¼ýÆþ¸»¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´²°ìÏº¤µ¤ó±é¤¸¤ë¹âºä¹§ÆóÏº¤Î²È¤â¡¢ÊÆ¤ò¥¢¥¤¥Ì¤¬³Í¤Ã¤¿·§¤ä¼¯¤ÎÈé¤Ê¤É¤È¸ò´¹¤·¡¢¤½¤ì¤é¤òÂ¾ÈÍ¤ËÇä¤ë¤³¤È¤¬À¸¶È¤À¡£Êª¸ì¤Ï¡¢¹§ÆóÏº¤¬·»¤Î±ÉÇ·½õ¡Ê»°±ºµ®Âç¡Ë¤È¶¦¤Ë½é¤á¤Æ²Ü°ÐÃÏ¤Ø¸ò°×¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬ÉÍÊÕ¤Ç¤ÎÌî±ÄÃæ¡¢±ÉÇ·½õ¤Ï»ÈÍÑ¿Í¤ÎÁ±½õ¡ÊÏÂÅÄÀµ¿Í¡Ë¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·»¤ÎµØ¤òÄÉ¤¤¡¢¹§ÆóÏº¤Ï¿¹¤Î±ü¤Ø¡£»Â¤ê¹ç¤¤¤Î²Ì¤Æ¤Ë¿¼¼ê¤òÉé¤Ã¤¿Èà¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤³¤Ï¸«´·¤ì¤ÌÉ÷Â¯¤Î¿Í¡¹¤¬Êë¤é¤¹Â¼¡½¡½¥¢¥¤¥Ì¤Î¥³¥¿¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö±é¤¸¤Ê¤¬¤é»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¥¢¥¤¥Ì¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¡¢Àî¤ÇÂÎ¤òÀö¤¦¤·¡¢Àî¤ÇÍÑ¤òÂ¤¹¡£¿©»ö¤À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç°ì¤«¤éºî¤ë¡£ÅÔ²ñ°é¤Á¤ÎËÍ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤¬¤é¤Ë¾×·â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Èà¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¼«Á³¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤â¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È½Û´Ä¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¡×
¡¡Èà¤é¤Î¤ä¤êÊý¤Çµù¤ò¤·¡¢ºú¤ò»«¤¡¢µ§¤ê¤òÊû¤²¡Ä¡Ä¹§ÆóÏº¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë¼«Á³¤ÈÀ¸¤¤ë¥¢¥¤¥Ì¤ÎÊ¸²½¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìÈÖ¶Á¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»£±Æ¤ËÎ©¤Á²ñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ì¤Î·ì¤ò°ú¤¯ÃËÀ¤¬¡¢¥¢¥¤¥Ì¤Î²Î¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»þ¤Ç¤¹¡£²¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ç÷ÎÏ¤¬°ã¤¦¡£¤¢¤¢¤³¤ì¤¬¥¢¥¤¥Ì¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢Àµ³Î¤Ê»þÂå¹Í¾Ú¤È¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ÷Â¯ºÆ¸½¤ÇÉ¾²Á¤Î¹â¤¤Îò»ËÈÖÁÈ¡Ö¥¿¥¤¥à¥¹¥¯¡¼¥×¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÃæÈø¹ÀÇ·¤µ¤ó¡£º£²ó¤â¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï·òºß¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤ä°áÁõ¡¢ÎÁÍý¡¢¥¢¥¤¥Ì¤ÎÅÁÅý½»µï¡Ö¥Á¥»¡×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÀìÌç²È¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥¤¥Ì¤ÎÊë¤é¤·¤ò¸«»ö¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤ÏÏÂ¿Í¤ÎÌò¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¢¥¤¥Ì¸ì¤Ç±éµ»¤ò¤¹¤ëÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬ÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Àï¤Î¥·¡¼¥ó¤À¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅÚÃÏ¤ËÆ§¤ßÆþ¤ê¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÀ¸³è¤ò¶¼¤«¤¹ÏÂ¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ò¤è¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ì¤â¤¤¤ë¡£íÂíà¤Ï¤ä¤¬¤ÆÉðÎÏ¾×ÆÍ¤Ø¡£Å´Ë¤¤ò·È¤¨¤¿¾¾Á°ÈÍ¤Î·³Àª¤Ë¡¢¥¢¥¤¥ÌÂ¦¤Ï¥²¥ê¥éÀï¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤¬¡¢°ìÊýÅª¤ÊÀï¶·¤Ë¹§ÆóÏº¤Ï¶ìÇº¤¹¤ë¡£
¡ÖÊ¸²½¤Ï°ã¤¨¤ÉÆ±¤¸¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ä¡Ä¡£ÍýÁÛÏÀ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¦Â¸¤Ø¤Î´ê¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨»þÂå·à¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ï¸½Âå¤Î´¶³Ð¤ÇÉÁ¤¯¤Ù¤¤À¤·¡¢±é¤¸¤ë¤Ù¤¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡¤ä¤¬¤Æ¹§ÆóÏº¤Ï¡¢»ß¤á¤ë¤³¤È¤Î³ð¤ï¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÎò»Ë¤ÎÎ®¤ì¤Ë¡¢¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬ËÜºî¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£
¡Ö¹Í¤¨¤¦¤ë¸Â¤êºÇ¹â¤Î¤ä¤êÊý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤¿¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥·¥µㇺ¡×¤È¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤ò»Ø¤¹¡¢¡ÖÎÙ¿Í¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥¢¥¤¥Ì¸ì¤À¤È¤¤¤¦¡£¡È¤è¤¥·¥µㇺ¡É¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¼«Ìä¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¤«¤ó¤¤¤Á¤í¤¦¡¿1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2017Ç¯¸ø³«¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¥Ê¥ß¥ä»¨²ßÅ¹¤Î´ñÀØ¡Ù¤ÇÆüËÜ±Ç²èÈãÉ¾²ÈÂç¾Þ¿·¿ÍÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¤â¼¡¡¹¤ÈÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯¤Ï±Ç²è¡Ø¥×¥í¥ß¥¹¥È¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¡ÊW¼ç±é¡Ë¡¢¡Ø¥Ê¥ß¥Ó¥¢¤Îº½Çù¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¤¬¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¥É¥é¥Þ¡ØHEART ATTACK¡Ù¡ÊW¼ç±é¡Ë¤ÎÀ¤³¦ÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£INFORMATION¥¢¥¤¥³¥ó
±Ç²è¡Ø¥·¥µㇺ¡Ù¡Ê9·î13Æü¸ø³«¡Ë
https://sisam-movie.jp/
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2024Ç¯9·î19Æü¹æ¡Ë