¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤ÎàºÇ¶¯·³ÃÄá¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÆþ¤ê¤¢¤ë¤« ¡Ö¥¢¥í¥ó¥½¤Î¸åÇ¤¡×µÄÏÀÊ¨Æ
¡¡£Æ£±¤Î£Ò£Â¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢ÊÑ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬º£¸å¤¢¤ë¤Î¤«³¤³°¤ÇµÄÏÀ¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡á£±£µÆü·è¾¡¡Ë½éÆü¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢³ÑÅÄ¤Ï¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô£±²óÌÜ¤Ç£±£µÈÖ¼ê¡¢Æ±£²²óÌÜ¤Ç¤Ï£±£±ÈÖ¼ê¤È¾å¤²¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£´Àï¤Ö¤ê¤ÎÆþ¾Þ¤Ø¸þ¤±¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤¬¡¢º£¸å¤Îµî½¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÃíÌÜÅÙ¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¡£
¡¡£±£°Æü¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÇàÅ·ºÍ¥Þ¥·¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼á¤È¤·¤Æ¤é¤ÄÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¿¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤»á¤¬Íè½Õ¤«¤é¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡££²£°£²£¶Ç¯¤«¤é¤Ï³ÑÅÄ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¥Û¥ó¥À¤¬¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¾å¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ´Ø·¸¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤»á¤â²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾ÍèÅª¤Ë³ÑÅÄ¤¬¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¤ÎÂÔË¾ÏÀ¤¬³¤³°¤Ç¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÃ¯¤â¤¬¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤¬¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¤¹¤°¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£²£µÇ¯Ëö¤Ë°úÂà¤¹¤ë¥¢¥í¥ó¥½¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ³ÑÅÄ¤¬ÆþÃÄ¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¾¡¤Á»Ï¤á¤ë¤Î¤ÏÈà¤À¤í¤¦¡×¤È¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤ÏÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î£´£´ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¤Î¿ê¤¨¼¡Âè¤Ç¤Ï°úÂà¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸åÇ¤¤Ë³ÑÅÄ¤¬½¢¤¯¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÍ½Â¬¤¹¤ë°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¡ÊÂÎÀ©¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥Û¥ó¥À¤¬¥¢¥¹¥È¥ó¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¶¡µë¼Ô¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Îº®Íð¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Æ°ÜÀÒ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢³ÑÅÄ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤Ï³ÑÅÄ¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Û¥ó¥À¤ä¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ë¤ÈÁÈ¤Þ¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È°ÜÀÒ¤ò¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÇ½¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¼¡¡¹¤È°ú¤È´¤¤¤ÆºÇÀèÃ¼¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤â³«¶È¤¹¤ë¤Ê¤ÉàºÇ¶¯·³ÃÄ²½á¤ØÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡£³ÑÅÄ¤¬¤â¤·²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤ÎÍ¥¾¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Þ¤Ç²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£