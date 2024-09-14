ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ººÇÂ¿ÄÌ»»£±£°£²Ã¥»°¿¶¤ÎÍ¥¾¡ÀÁÉé¿Í
¡¡ÁÏÎ©£¹£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µð¿Í¡£µð¿Í¤Ç¤Î½Ð¾ì»î¹ç¤¬Â¿¤¤Ìî¼ê¡¢Åê¼ê¤òÃæ¿´¤ËµÏ¿¤Ë¤âµ²±¤Ë¤â»Ä¤ëÎòÂå¤Î¡Ö°Î¿Í¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Âè£¹£³²ó¤Ï¹©Æ£¸ø¹¯¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡Í¥¾¡ÀÁÉé¿Í¤Î¾Î¹æ¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬¹©Æ£¸ø¹¯¤À¡£
¡¡£±£¹£¶£³Ç¯£µ·î£µÆü¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£Ì¾¸Å²°ÅÅµ¤¡Ê¸½°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¡Ë£³Ç¯¤Î£¸£±Ç¯¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£
¡¡ËÉ¸æÎ¨¤È¾¡Î¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Æ£³ÅÙ¡¢£Í£Ö£Ð¤ò£±ÅÙ³ÍÆÀ¡££¸£¶¡¢£¸£·Ç¯¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¡¢£¹£µÇ¯¤Ë£Æ£Á¤Ç¥À¥¤¥¨¡¼¤Ø°ÜÀÒ¡££¹£¹Ç¯¤Ë¤â£Í£Ö£Ð¤È¤Ê¤ê¡¢£²£°£°£°Ç¯¡¢ºÆ¤Ó£Æ£Á¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£
¡¡½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿£´·î£´Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ê¥´¥ä£Ä¡Ë¤Ç¾¡¤ÁÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢£··î£±£´Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç¤Ï£±¡½£°¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢´üÂÔÄÌ¤ê¤Ë£±£²¾¡¤òµó¤²Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡££Ï£Î·èÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤âÀ©¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£°£²Ç¯¤ÎÀ¾Éð¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂè£³Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤Ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç£¸¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÄÌ»»¤ÎÃ¥»°¿¶¤ò£±£°£²¤Ë¡£¤³¤ì¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆüËÜµÏ¿¤À¡£
¡¡£°£´Ç¯£¸·î£±£·Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç¤Ï´°Åê¤ÇÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥×¥íÆþ¤ê½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¼«¤é°Î¶È¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡£°£·Ç¯¤Ë²£ÉÍ¤Ë°ÜÀÒ¡¢À¾Éð¤ò·Ð¤Æ£±£°Ç¯¤ËÂàÃÄ¡££±£µÇ¯¤«¤é£²£±Ç¯¤Þ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯´ÆÆÄ¡££±£¶Ç¯¤ËÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¡£