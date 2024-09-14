¼Æ¸¤¡Ê·»¡Ë¤¬¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¡ÊËå¡Ë¤Ë¥Ü¡¼¥ëÅê¤²¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿·ë²Ì¢ª¡Ö¤·¤å¤ó¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ý¥È¥ê¥Ã¡£
¼Æ¸¤¡Ê·»¡Ë¤¬¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¡ÊËå¡Ë¤Ë¥Ü¡¼¥ëÅê¤²¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ä¡Ä¡ª¡©
¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤âÅê¤²¤é¤ì¤º¡¢¼Æ¸¤¤¬¥·¥ç¥Ü¥ó¡£¤½¤ó¤ÊÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤Ë»ä¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï ¡¢Ëå(¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°)¤Ë¤ª´ê¤¤¤ò¤¹¤ë·»(¼Æ¸¤)¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±ÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤âËå¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¡Ä
¤È¡¢- ʟ ɪ s ᴀ (@mi_di_0815) ¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¡£
Æ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢
¥Ü¡¼¥ë¤òËå¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼Æ¸¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä
·ë¶É¥Ü¡¼¥ë¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë¼Æ¸¤¤Î»Ñ¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÀÚ¤Ê¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡£
SNS¾å¤Ç¤Ï
¡¦¤·¤å¤ó¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤«¤ï¤æ¤¤
¡¦¤ª·»¤Á¤ã¤ó···Âº¤¤🫶
¤½¤·¤ÆËå¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ¿±þ¤¬¾Ð
¡¦¤½¤³¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¡Ä
¡¦2¿Í¤È¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹
¡Ö¤·¤å¤ó¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤«¤ï¤æ¤¤¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó···Âº¤¤¡×¤È·»Äï¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤ËÂ¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²èÁüÄó¶¡¡§
- ʟ ɪ s ᴀ (@mi_di_0815) ¤µ¤ó
https://twitter.com/mi_di_0815