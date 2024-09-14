·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤Î¹ëÅ¡¡¡¤º¤óÈÓÈø¤¬¸«¤¿ÂçÊª·ÝÇ½¿ÍÂð¤Î¡È¥·¥¢¥¿¡¼¥ë¡¼¥à¡É¡ÖÌ´¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤º¤ó¡×¤ÎÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ê55¡Ë¤¬¡¢7ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥¦¥é¥Þ¥è¡×¡ÊÆüÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À¨¤«¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¤Î¹ëÅ¡¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¹ëÅ¡¡¦ÄÁÅ¡¡¦¤¹¤´¤¤²È¡¡½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤¡¤ì¡©¡×¤òÊüÁ÷¡£Æ´¤ì¤Î¹ëÅ¡¤Ë½»¤àÃøÌ¾¿Í¤Ê¤É¤Î²È¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ë¡Ö¿È¶á¤ÊÊý¤Ç¹ëÅ¡¤È¸À¤¨¤Ð¡×¤È¤Õ¤é¤ì¤¿ÈÓÈø¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾®ºæ¤µ¤ó¤«¤Ê¡£»öÌ³½ê¤Ç¤¤¤¦¤È¡×¤È¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¾®ºæ°ìµ¡¤Î¼«Âð¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¾®ºæÅ¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÈÓÈø¤Ï¡ÖÃÏ²¼1³¬¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¼ñÌ£Éô²°¤È¥·¥¢¥¿¡¼¥ë¡¼¥à¡£À¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾®ºæÅ¡¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¤ò¿ì¤¤¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤â»×¤ï¤º¡Ö¤¦¡Á¤ï¡Á¡×¤È´¶Ã²¡£
¡¡ÈÓÈø¤Ï¡ÖÌ´¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£