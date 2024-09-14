¡Ö6Ç¯´ÖËèÆü¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤¿ÃË¡×¤¬¸·Áª¡ª½©¤ÎÏ¢µÙ¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼10Áª
¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¥º¥¥Ã¥Á¥ó»ÍËü²¹ÀôÅ¹¡¿¥Ç¥Ó¥ë¥º¥¿¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼
¡¡Ì¾Å¹¤¬¤Ò¤·¤á¤¯Åìµþ¤òÎ¥¤ì¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬¤¢¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡365Æü¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡¦¤¨¤É¤Ý¤è¤µ¤ó¤Ë¡¢º£½©¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Ù¤10¸Ä¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌó20Ç¯Á°¡£Åìµþ¡¦ËÜ¶¿¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Ù¡¼¥³¥ó¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¤ªÊ¢¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¡£Åö»þ¤Ï¡¢¥°¥ë¥á¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¤ªÅ¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢³«Å¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦±½¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤Æ¤Ï¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Î¸©¤òÃ¼¤Ã¤³¤«¤é¹¶¤á¤ÆÁ´Å¹À©ÇÆ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤Ç¿©¤Ù¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼Å¹¤Ï¡¢ËÌ¤Ï¿·³ã¡¢À¾¤ÏÂçºå¡ÊÅÓÃæ¡Ë¤Þ¤Ç¤ÇÌó2000Å¹¡ª
¡Ö¥°¥ë¥á¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¥ì¥¿¥¹¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î¥Ñ¥Æ¥£¤¬¥Ð¥ó¥º¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÎÁÍý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Æ¥£¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²ôÆù¤«¤éÍ¾Ê¬¤Ê»é¿È¤òÍî¤È¤·¤Æ¾å¼Á¤ÊÀÖ¿È¤À¤±¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÊª¤â¤¢¤ë¤·°Õ³°¤È¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Ï°ìÆü3¿©Ãæ¡¢É¬¤º1¿©¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¿©¤Ù¤ëÆü¡¹¤ò6Ç¯¤Û¤É²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈîËþ¤Ë¤â¤Ê¤é¤º¡¢¤¤¤¿¤Ã¤Æ·ò¹¯¤Ç¤¹¡×
¡¡Åìµþ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¤´ÅöÃÏ¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤ò»È¤¦Å¹¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ñ¾ë¸©¤Ê¤é¾ïÎ¦µí¡¢·²ÇÏ¸©¤Ê¤é¾å½£µí¡¢»°½Å¸©¤Ê¤é¾¾ºåµí¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆù¤ÈÌîºÚ¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÅ¹¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏÊý¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¡£¤ï¤¶¤ï¤¶¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥°¥ë¥á¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¥½¡¼¥¹¤¬¿â¤ì¤¿¤ê¡¢ÌîºÚ¤¬°î¤ì½Ð¤Æ¼ê¤¬±ø¤ì¤¬¤Á¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡©
¡Öµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë´é¤â¼ê¤â±ø¤·¤Æ°ì¿´ÉÔÍð¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥ó¥º¤Ë¶´¤à¶ñºà¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ò ¡È¥Ó¥ë¥É¡É ¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¥Ó¥ë¥É¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Î½çÈÖ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤é¤¤¤Á¤Ð¤óÈþÌ£¤·¤¤¤«¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î½çÈÖ¤òÊø¤µ¤º¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ËÍ¤âÅ¹Â¦¤«¤é¡Ø¤³¤Î¥Ó¥ë¥É¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ó¥ë¥É¤Ç¥ì¥¿¥¹¤¬²¼¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¡¢¥Ñ¥Æ¥£¤¬²¼¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬ÆùÆù¤·¤µ½Å»ë·¿¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Ó¥ë¥É¤ÏÌ£¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥Ó¥ë¥É¤¬Èþ¤·¤¤Å¹¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Þ¥Ë¥¢¶¦ÄÌ¤Î°Õ¸«¤Ç¡¢É¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¥¬¥Ö¥Ã¤È¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢Æü¡¹¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤Ç¤¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¿©¤Ù¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼À¸³è¤Ï¤ä¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ê1¡Ë¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¥º¥¥Ã¥Á¥ó»ÍËü²¹ÀôÅ¹¡¿¥Ç¥Ó¥ë¥º¥¿¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ê1,860±ß¡Ë¡ä
¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ç½ÐÅ¹¤·¤¿»ÍËü²¹Àô¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¤¹¤°Êª·ï¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Æ¥£¤Ë¤ÏÆù¤Î»ÝÌ£¤¬¶¯¤¯»é¤¬´Å¤¤¾å½£µí¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ¹¼ç¤¬ÏÃ¤¹Å¹¤Ï2021Ç¯12·î³«Å¹¡£¡Ö·²ÇÏ»º¤Î¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥º¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê¡ª¡×¡Ê¤¨¤É¤Ý¤è¤µ¤ó°Ê²¼¡¢Æ±¡Ë
½»½ê¡¦·²ÇÏ¸©¸ãºÊ·´ÃæÇ·¾òÄ®Âç»ú»ÍËü4237-48
±Ä¶È»þ´Ö¡¦Ê¿Æü11¡§00¡Á16¡§00¡ÊL.O.15¡§30¡Ë¡¢ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¢¥È¥Ã¥×¥·¡¼¥º¥ó11¡§00¡Á17¡§00¡ÊL.O.16:30¡Ë
ÄêµÙÆü¡¦Ç¯ÃæÌµµÙ¡¢Î×»þµÙ¶È¤¢¤ê
¡Ê2¡Ë¥á¥¤¥«¡¼¥º¡¿¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ê1,700±ß¡Ë
¡Ö¥Ý¡¼¥¯¥Ñ¥Æ¥£¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼Å¹¤Ç¤¹¡£ÃÄ»Ò¾õ¤Î¥ß¥ó¥Á¤Î¥Ñ¥Æ¥£¤òÄÙ¤·¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤ëÄ´ÍýÊýË¡¤ò¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÚÆù¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£ÆÚÆù¤ÏÃ¸Çò¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢µíÆù¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤°¤é¤¤»ÝÌ£¤¬¤¢¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡×
½»½ê¡¦»°½Å¸©µµ»³»ÔÎ¾ÈøÄ®2070-4
±Ä¶È»þ´Ö¡¦11:00¡Á15:00¡ÊL.O. 14:30¡Ë¡¢17:00¡Á21:00¡ÊL.O. 20:00¡Ë
ÄêµÙÆü¡¦²ÐÍË¡¢Î×»þµÙ¶È¤¢¤ê
¡Ê3¡Ë¥¶¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¿¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ù¡¼¥³¥ó¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÊÑ¹¹¡Ï¡Ê1,760±ß¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÅ¹Ì¾¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥º¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤Î¥Á¡¼¥º¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó²¼¤Ë¥°¥ê¥ë¥ª¥Ë¥ª¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¥Á¡¼¥º¤È¥Ñ¥Æ¥£¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡¢¤ªÆùËÜÍè¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡×
½»½ê¡¦¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÅ·¿ÀÈø1-9-7 ¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Ï¥¤¥Ä¥ï¥¿¥¤¥Á 1F
±Ä¶È»þ´Ö¡¦11:30¡Á20:00¡ÊL.O. 19:30¡Ë
ÄêµÙÆü¡¦²ÐÍË¡¢ÉÔÄêµÙ
¡Ê4¡Ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Ð¡¼¥¬¡¼¡õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¡¥¶¥ë¡¼¥Ä¡¿¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Î¥Ù¡¼¥³¥ó¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ï¡Ê¥é¥ó¥Á¥×¥ì¡¼¥È2,145±ß¡Ë
¡Ö²¿¤«¤Î¶ñºà¤ÎÌ£¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬´°àú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤òºï¤Ã¤¿¤é¡¢Â¤·¤¿¤é¤È´¶¤¸¤ëÅÀ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤¤¡£°¦ÃÎ¤Ç¥¤¥Á¿ä¤·¤È¤¤¤¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×
½»½ê¡¦°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¿·µÈÄ®48-2 ¥Þ¥É¥«¥Ó¥ë 1F
±Ä¶È»þ´Ö¡¦11:30¡Á14:30¡ÊL.O. 14:00¡Ë¡¢18:00¡Á22:00¡ÊL.O. 21¡§00¡Ë
ÄêµÙÆü¡¦ÆüÍË¡¢ÉÔÄêµÙ
¢¨¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¿¥¤¥à1850±ß¡ÊÃ±ÉÊ¡Ë¡¢ÊÌÅÓ1¥É¥ê¥ó¥¯¥ª¡¼¥À¡¼À©
¡Ê5¡Ë¥¶¥°¥Ã¥Ç¥£¡¼¥º¡¿¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ê1,700±ß¡Ë
¡Ö½ÕÆüÉô¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È±ó¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¥Ï¥ó¥É¥Á¥ç¥Ã¥×¤Î¥Ñ¥Æ¥£¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¶Ã¤¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡£ÅÔÆâ¤ÎÌ¾Å¹¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
½»½ê¡¦ºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»ÔÇôÊÉ2-2-1Ï¡¾Â¥Ó¥ë1F
±Ä¶È»þ´Ö¡¦¿å¡¦ÌÚÍË11:00¡Á14:30¡ÊL.O. 14:00¡Ë¡¢¶â¡¦ÅÚ¡¦ÆüÍË11:00¡Á14:30¡ÊL.O. 14:00¡Ë¡¢17:30¡Á20:30¡ÊL.O. 20:00¡Ë
ÄêµÙÆü¡¦·î¡¢²ÐÍË
¡Ê6¡Ë¥¤¥ë¥Õ¥í¥Ã¥°¥¹¡¿¥®¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ê1,800±ß¡Ë
¡ÖÆùÃÄ»Ò¤È¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤òºÜ¤»¤¿¥®¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ê¡Á9·î21Æü¡Ë¤Ï¡¢²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Þ¥Ë¥¢É¬¿©¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ý¥ë¥Á¡¼¥Ë¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¹¥¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ê11·î¡Á¡Ë¤âÀäÉÊ¤Ç¤¹¡×
½»½ê¡¦ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»ÔÉÛÅÄ2-35-2 ¥Ï¥Ê¥¸¥å¥¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°
±Ä¶È»þ´Ö¡¦·î¡¦ÌÚ¡¦¶âÍË11:00¡Á15:00¡ÊL.O.14:30¡Ë¡¢18:00¡Á22:00¡ÊL.O.21:00¡Ë¡¢ÅÚ¡¦ÆüÍË11:00¡Á16:00¡ÊL.O.15:30¡Ë¡¢17:00¡Á22:00¡ÊL.O.21:00¢¨ÆüÍË¤Ï¡Á20¡§00L.O.19:00¡Ë
ÄêµÙÆü¡¦²Ð¡¢¿åÍË
¡Ê7¡Ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¥º¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¿¤ä¤Ã¤Ñ¥¹¥¥ä¥¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ê1,760±ß¡Ë
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤ªÀµ·î¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¥¹¥¥ä¥¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ù¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡£¥Ð¥ó¥º¤Ï¼êºî¤ê¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó¤ÎÍñ²«¤ÎÄÒ¤±¡¢ÈôÂÍµí¤ÎÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢ÆùÆù¤·¤¤ÀäÉÊ¥Ñ¥Æ¥£¡£´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¿©¤Ù¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¤¹¤¾Æ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
½»½ê¡¦°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èº£ÃÓ5-10-7
±Ä¶È»þ´Ö¡¦·î¡¦²Ð¡¦ÌÚ¡¦¶âÍË11:30¡Á15:00¡ÊL.O. 14:30¡Ë¡¢17:00¡Á22:00¡ÊL.O. 21:30¡ËÅÚÍË11:30¡Á22:00¡ÊL.O. 21:30¡ËÆüÍË¡¦½ËÆü11:30¡Á18:00¡ÊL.O. 17:30¡Ë
ÄêµÙÆü¡¦¿åÍË
¢¨¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥¹¥¥ä¥¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï1·î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹
¡Ê8¡Ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥À¥¤¥Ê¡¼¥¨¥¤¥È¡¿¥Á¥ê¥³¥ó¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ê1,595±ß¡Ë¡¿¡Ö¤´ÈÓ¡×·Ï¤â½¼¼Â
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡£ÆÃ¤Ë¥Á¥ê¥³¥ó¥«¥ó¤ÏÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£¥Á¥¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥¹¤Ê¤É¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¡¼¥É¤Î¤´ÈÓ·Ï¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×
½»½ê¡¦¿ÀÆàÀî¸©³ý¥öºê»ÔÃæ³¤´ß1-1-58 Âç¾¡¥Ó¥ë 1F
±Ä¶È»þ´Ö·î¡¦²Ð¡¦¶âÍË11:00¡Á16:00¡ÊL.O. 15:00¡ËÅÚ¡¦ÆüÍË11:00¡Á15:00¡ÊL.O. 14:30¡Ë¡¢17:00¡Á22:00¡ÊL.O.¥Õ¡¼¥É 21:00¡¢¥É¥ê¥ó¥¯21¡§30¡Ë
ÄêµÙÆü¡¦¿å¡¢ÌÚÍË
¡Ê9¡Ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥ç¥Ã¥×¿®½£ÏÂµí¡¿¾¾ËÜ¥Æ¥ê¥ä¥¥¨¥Ã¥°¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ê2,170±ß¡Ë
¡ÖÉáÄÌ¤Ê¤é¥Ô¥¯¥ë¥¹¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤³¤í¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌîÂôºÚ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌîÂôºÚ¤Î¿©´¶¤È¹á¤ê¤¬¥Æ¥ê¥ä¥¤ÈÍ»¹ç¤·¤Æ¤¤¤ëÏÂÍÎÀÞÃï¤Î°ìÉÊ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Æ¥£¤Ë¤Ï¿®½£¤ÎÏÂµí¡¢¥Ð¥ó¥º¤â¿®½£»º¤ÎÁ´Î³Ê´¤ò»ÈÍÑ¡×
½»½ê¡¦Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»ÔÂç¼ê2-2-4 2F
±Ä¶È»þ´Ö¡¦²Ð¡ÁÅÚÍË11:30¡Á14¡§00¡ÊL.O.13¡§30¡Ë¡¢17:30¡Á22:00¡ÊL.O.21:00¡Ë¡¢ÆüÍË11:30¡Á15:00¡ÊL.O.14¡§30¡Ë
ÄêµÙÆü¡¦·îÍË
¡Ê10¡Ë¥Ç¥¯¥¹¥¿¡¼¥À¥¤¥Ê¡¼¡¿¼«²ÈÀ½¥Ù¡¼¥³¥ó¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ê1,550±ß¡Ë
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¼«²ÈÀ½¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçºå¶þ»Ø¤ÎÌ¾Å¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÍèÅ¹¤Ç¥Ð¥ó¥º¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»õÀÚ¤ì¤¬¤è¤¯¥â¥Ã¥Á¥ê´¶¤Î¤¢¤ë¥Ð¥ó¥º¤Ï¡¢¿Ê²½¤·¤¿È´·²¤ÎÌ£¤Ç¤·¤¿¡×
½»½ê¡¦ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃæºêÀ¾4-1-7 ¥°¥ê¡¼¥ó¥·¥Æ¥£ 1F
±Ä¶È»þ´Ö¡¦10¡§00¡Á17¡§00¡ÊL.O.16¡§30¡Ë
ÄêµÙÆü¡¦¿åÍË¡¢ÉÔÄêµÙ
¢¨Ï¢Íí¤Ï¸ø¼°Instagram¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¡¼¥ë¤Î¤ß
¼Ì¿¿¡¦Ê¡ÅÄ¥è¥·¥Ä¥°