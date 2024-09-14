¡Úµð¿ÍµÏ¿¼¼¡Û¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡Ä»³ºê°Ë¿¥¡¢Á°È¾Àï¤Ç°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿£´¼ºÅÀ°Ê¾å¤¬¸åÈ¾Àï£³ÅÙÌÜ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£·¡½£²µð¿Í¡Ê£±£³Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡µð¿ÍÀèÈ¯¤Î»³ºê°Ë¤Ï½é²ó¡¢¥ä¥¯¥ë¥È£´ÈÖÂÇ¼Ô¤ÎÂ¼¾å¤ËÀèÀ©£³¥é¥ó¤òµö¤¹¤Ê¤É¡¢£´¼ºÅÀ¡£º£µ¨ºÇÃ»¤Î£²²ó£²¡¿£³¤Ç¹ßÈÄ¤·ÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤ò¶´¤ó¤ÀÁ°È¾Àï¡¢¸åÈ¾Àï¤Ç»³ºê°Ë¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤È
¡¡¡¡¡¡ÅÐÈÄ¡¡¾¡¡½ÇÔ¡¡ËÉ¸æÎ¨
Á°È¾Àï£±£µ¡¡£·¡½£²¡¡£±¡¦£¶£·
¸åÈ¾Àï¡¡£·¡¡£²¡½£´¡¡£µ¡¦£³£°
¡¡Á°È¾Àï¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿£´¼ºÅÀ°Ê¾å¤¬¡¢¸åÈ¾Àï¤Ï£³ÅÙÌÜ¡£ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¡£
¡¡£´ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤ÎÂÐÀï¤ÇÁ°È¾Àï¤Ï£³£µÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ¤ÎÈïÂÇÎ¨¡¦£±£±£´¡£µö¤·¤¿ÂÇÅÀ¤Ï£²ËÜ¤Îµ¾Èô¤ÈÆâÌî¥´¥í¤Ç£³ÅÀ¤À¤±¡£¤½¤ì¤¬¸åÈ¾Àï¤Ï£±£¶ÂÇ¿ô£¸°ÂÂÇ¤Î¡¦£µ£°£°¤Ç£±£±ÂÇÅÀ¤À¤«¤é¡¢¤è¤¯ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¸·î£¶Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¾®±à¡¢Æ±£²£°Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤ÏËöÊñ¤ËÀèÀ©¤Î°ìÂÇ¡£º£·î£³Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ï¥µ¥ó¥¿¥Ê¤ËÀèÀ©¤ÎÆóÎÝÂÇ¡¢¤³¤ÎÆü¤âÂ¼¾å¤ËÀèÀ©¤Î£³¥é¥ó¤È¡¢¸åÈ¾Àï¤Ï£´ÈÖ¤Ë¼êÄË¤¤°ìÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¡Ê°¤Éô¡¡ÂçÏÂ¡Ë