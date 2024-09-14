ÃæÆü¡¦Î©Ï²´ÆÆÄ¡Öµ¤¤ÎÈ´¤±¤¿¥×¥ì¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤±¤óÀ©»à¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡Äº£µ¨ºÇ°¼Ú¶â16
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü2¡½5DeNA¡Ê2024Ç¯9·î13Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡3Ï¢ÇÔ¤Ç¼Ú¶â¤Ïº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë16¤ËËÄ¤é¤ß¡¢ÃæÆü¡¦Î©Ï²´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢µ¤¤ÎÈ´¤±¤¿¥×¥ì¡¼¡¢¥ß¥¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡½é²óÀèÆ¬¡¦³á¸¶¤Î¥´¥í¤ò»°ÎÝ¼ê¡¦Ê¡±Ê¤¬¸å°ï¤¹¤ë¼ººö¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£9²ó1»à¤ÇÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÀÐÀî¹·¤â2»à¤«¤éÉÔÍÑ°Õ¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¤±¤óÀ©»à¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤È¸åÌ£¤Î°¤µ¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£ºÇ²¼°Ì¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë0.5¥²¡¼¥àº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î»ØÆ³ÉÔÂ¤È¸À¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤À¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£