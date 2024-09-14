¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ö28ºÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¸×¤ËÍã¡×¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤ÇÈôÌö
½÷Í¥¤Î¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤¬9·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£28ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¹ÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö28ºÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ç¥±¡¼¥¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿ ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤ï¤¿¤· ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Êì¤ÈÉã¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÊú¤¤¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅº¤¨¤¿¡£
¿¹ÅÄ¤Ï2011Ç¯¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢2019Ç¯¤ËNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÁ´Íç´ÆÆÄ¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¤â¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢º£Ç¯¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¡ÊNHK¡Ë¤Î²Ö¹¾Ìò¡¢Netflix±Ç²è¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÈôÌö¤¹¤ë°ìÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¹ÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö28ºÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ç¥±¡¼¥¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿ ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤ï¤¿¤· ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Êì¤ÈÉã¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÊú¤¤¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅº¤¨¤¿¡£
¿¹ÅÄ¤Ï2011Ç¯¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢2019Ç¯¤ËNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÁ´Íç´ÆÆÄ¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¤â¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢º£Ç¯¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¡ÊNHK¡Ë¤Î²Ö¹¾Ìò¡¢Netflix±Ç²è¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÈôÌö¤¹¤ë°ìÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£