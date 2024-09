ディープカラーで緻密に描かれたペイズリー柄！DINOS CORPORATION『冬の洗練ラグジュアリー』

DINOS CORPORATIONは、2024年9月13日(金)19時から開催のディノスのファッションブランドDAMA Collectionの20周年を記念した特別企画『冬の洗練ラグジュアリー』として、冬のリゾートライフにおすすめのラインナップを紹介。

また同日より、星野リゾート宿泊ギフト券プレゼントキャンペーンを実施しています。

DINOS CORPORATION『冬の洗練ラグジュアリー』

【心地よさもエレガンスも譲れない…大人のバカンスを彩る1着】

イタリア「ERICA」社のペイズリー柄ブラウス。ディープカラーで緻密に描かれたペイズリー柄を幻想的な陰影のあるデザインで表現しました。そのイメージに導かれて、襟周りに丁寧にタックを施したエアリーなAラインシルエットに。襟元に配したボウタイは、前の中心やサイド、後ろなど好みの結び方を楽しめます。

エリカペイズリー柄プリントボウタイブラウス

■税込価格:29,800円

■サイズ:7・9・11・13・15 計5サイズ

■色:ダークグリーン系

■素材:表地…ポリエステル100%、裏地(身頃のみ)…ポリエステル100%■後ろ中心ホック・ファスナー開き■ボウタイ付き(取り外し不可)■原産国:中国製(生地はイタリア製)■商品により、柄の出方が異なります。

ダウンベストは、シルキーな風合いとはっ水性を備えた高密度素材を使用。

優しいペールグリーンが、着る人の繊細な美意識を感じさせます。ポケット口には存在感のあるビジューを手作業で施したグログランテープで華やかさがプラス。

第一織物ビジュー付きダウンベスト

■税込価格:34,800円

■サイズ:7・9・11・13・15 計5サイズ

■色:ペールグリーン

■素材:表地…ポリエステル100%、裏地…ポリエステル100%、中わた…ダウン80・フェザー20%■前中心ドットボタン開き■前2個ポケット付き■フード付き(取り外し不可)■原産国:中国製■商品により、ビジューの柄の出方が多少異なります。

ワンピースは、イタリア「RATTI」社のスモーキーグリーンのペイズリー柄を主役に、前開き部分とティアードの切り替え部分にブラウン系のボーダー柄を活かした技ありデザイン。

■税込価格:49,800円

■サイズ:7・9・11・13・15 計5サイズ

■色:スモーキーグリーン系

■素材:表地…ポリエステル100%、裏地…ポリエステル100%■前中心共布紐開き■ウエストゴム仕様■袖口一部分シャーリングゴム仕様■原産国:中国製(生地はイタリア製)■商品により、柄の出方が多少異なります。

ジャケットのきちんと感とニットのリラクシーな温もりを楽しめる、人気のコーディガン。

イタリア「LINSIEME」社のシルバーラメが煌めく白のブークレ糸を選択しています。天竺裏目使いのモコモコとした編み地に澄んだ煌めきが見え隠れするリュクスな美しさに魅せられます。

■税込価格:39,800円

■サイズ:S-M・L-LL・3L 計3サイズ

■色:オフホワイト×シルバー

■素材:毛69・ナイロン15・カシミヤ11・ポリエステル3・ポリウレタン2%■前中心開き

■前2個ポケット付き■原産国:中国製(糸はイタリア製)

【星野リゾート宿泊ギフト券プレゼントキャンペーン】について

「星野リゾート宿泊ギフト券5万円分」を抽選で10名様にプレゼント

全国にある星野リゾートの宿で有効期間内にいつでもご利用可能です。

ご利用人数・お部屋数・ご宿泊数・プランはご宿泊者が自由に選択可能です。

■キャンペーン期間:2024年9月13日(金)19時〜10月20日(日)

■応募方法

(1) InstagramのDAMA公式アカウントをフォローする(@dama_jp)

※現在Instagramをご利用でない方は、ユーザー登録後にアカウントをフォローしてください。

(2) 本キャンペーン投稿にコメントをしてください(「どこの星野リゾートに行ってみたい?」の質問への回答)

(3) 当選者にはInstagramのダイレクトメッセージからご連絡し、ギフト券のお受け取りについてご案内させていただきます。

※抽選の際にフォローを外している方は対象外とさせていただきます。

▽公式Instagram:@dama_jp

