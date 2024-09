¡Ö³ýÇµ¼Ë¡×¤Ê¤ÉÁ´16Å¹¡ª¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»û¡Ö¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡×

アトレ吉祥寺は、開業以来初となるリニューアルの第1弾として、改装工事中の本館2F 4番街〜5番街を2024年10月25日(金)10:00にリニューアルオープンします。

アトレ吉祥寺「リニューアルオープン」

アトレ吉祥寺は、開業以来初となるリニューアルの第1弾として、改装工事中の本館2F 4番街〜5番街を2024年10月25日(金)10:00にリニューアルオープン!

また、上記に先行して9月20日(金)に「212 KITCHEN STORE」が本館B1F 4番街に、10月23日(水)に「茅乃舎」と「タカノフルーツパーラー」が本館1F 3番街にそれぞれオープンします。

【10月25日(金) 本館2F 4番街〜5番街がリニューアルオープン!】

■新規出店を含む全16店舗がオープン

「2024年、秋。

アトレ吉祥寺、ちょっと新しく。」

本館2F 4〜5番街が、“ちょっと新しい”顔ぶれで10月25日(金)にリニューアルオープンします。

アトレ初出店や武蔵野エリア初出店を含めた新規出店4店舗に、リニューアル店舗を加えた13ショップが一斉オープン。

別フロアに先行オープンする3店舗を含め、全16店舗によるリニューアルとなります。

【開業ビジュアルには「ソリマチアキラ」氏を起用】

開業ビジュアルにはイラストレーター「ソリマチアキラ」氏を起用。

【ソリマチアキラ氏 プロフィール】

東京都出身

広告・装幀・ウインドウディスプレイ・ロゴデザイン・国内外の雑誌などで作品を手掛ける。

コミカルなタッチや、ファッションイラストレーションなど、幅広い画風で制作している。

最近の仕事として「バーニーズ ニューヨーク」クリスマスウィンドウディスプレイ、「SMBC信託銀行プレスティア」ウェブCM、「二重橋スクエア」オープニングポスターイラストなど。

施設名 : アトレ吉祥寺

所在地 : ・本館 東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目1番24号

・東館 東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目1番3号

営業時間 : 10:00〜21:00 ※一部店舗により異なる

階数 : 本館・東館 地下1階〜2階

店舗面積 : 約12,000平方メートル

ショップ数: 185ショップ(2024年9月12日現在)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「茅乃舎」など全16店!アトレ吉祥寺「リニューアルオープン」 appeared first on Dtimes.