Ãå¤ë¤À¤±¤ÇÀ°·Áµé¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¡ªFLORe¡ÖLUMERIA CAMISOLE¡×

FLOReは2024年9月13日(金)、スタイルと快適性を追求する女性たちに向けて、新ブランド「LUMERIA(ルメリア)」を立ち上げました。

ブランドのイメージモデルには、タレントなど多方面で活躍中の吉木りささんが就任。

FLORe「LUMERIA CAMISOLE」

商品名 : LUMERIA CAMISOLE(ルメリア キャミソール)

サイズ : 2サイズ

M-L(バスト64cm〜90cm、ウエスト54cm〜79cm)

L-LL(バスト70cm〜96cm、ウエスト60cm〜85cm)

カラー : ブラック

素材 : 本体 ナイロン80%・ポリウレタン20%

レース部分 ナイロン90%・ポリウレタン10%

幅広い世代から支持を得る吉木りささんとともにブランドの魅力、そして「美しさと機能性でスタイル格上げ」というブランドコンセプトを発信。

また第一弾の着圧製品として、バストからウエストまでをトータルケアするキャミソール型の着圧ブラインナーである「LUMERIA CAMISOLE(ルメリアキャミソール)」をオンラインにて発売します。

【LUMERIA CAMISOLE(ルメリアキャミソール)の特徴】

■瞬間くびれメイク

くびれラインに施した独自設計による強圧編みがウエストを絞り、さらにアンダーバストまでじんわり着圧でサポート、メリハリのあるボディラインを生み出します。

■瞬間バストケア

キレイなお椀型「適正な位置」のために両サイドから谷間にかけて施された着圧ラインが脇に逃げてしまった肉をキャッチして、バストの適正な位置にキープします。

ノンワイヤーでもキレイなお椀型のバストを目指します。

■瞬間体幹サポート

背中から脇腹、そして全面へのライン加圧で、余分なお肉が前面に押し出されるよう設計されており、自然と背筋が伸びる姿勢を生み出します。

■着心地と快適性

高性能な吸湿速乾素材で一年中蒸れ知らず。

暑い夏でも素早く汗を吸収しサラサラ快適に過ごせます。

■消費カロリーアップ

着用するだけで身体活動が2倍。

ボディメイクしながら消費カロリーがアップ。

【LUMERIA(ルメリア)ダイエットプロジェクト】

被験者モデル5名がルメリアの1週間ダイエットチャレンジに挑戦。

1週間の着用体験で驚きの結果が出ました。

※ルメリアのダイエットチャレンジとはルメリアキャミソールを着用したダイエットチャレンジです。

