¡Ø¹ë²ô¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ç¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à·ÊÉÊ¤ËÅÐ¾ì¡ª¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¤ÎÉã¡×

バンプレストから、『豪塊(ごうかい)』シリーズより「ウルトラの父」が2025年2月より全国のアミューズメント施設に登場します。

バンプレスト「ウルトラの父」

・商品名 : ウルトラマンシリーズ 豪塊 ウルトラの父

・投入時期 : 2025年2月登場予定

・種類 : 全1種

・商品サイズ: 約17cm

・商品名 : ウルトラマンシリーズ -Relax time-ウルトラの母

・投入時期 : 2025年1月登場予定

・種類 : 全1種

・商品サイズ: 約13cm

<共通事項>

・販売ルート : アミューズメント専用景品

全国のアミューズメント施設

※お取り扱いのない店舗もあります

・バンプレストナビ: https://bsp-prize.jp/

・発売元 : BANDAI SPIRITS

(C)円谷プロ

※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

※画像と商品とは、多少異なります。

※お取り扱いのない店舗、登場時期の異なる店舗もあります。

※商品はなくなり次第終了となります。

※登場時期は予告なく変更になる場合があります。

■商品特長

・ウルトラマンシリーズ 豪塊 ウルトラの父

「ウルトラの父」が、アレンジと造形力がみなぎるプライズフィギュア『豪塊(ごうかい)』シリーズに登場します。

力強い渾身の一撃を繰り出す瞬間を美しい筋肉美にフォーカスし仕上がっています。

メタリックシルバーで彩色することで生まれる屈強な筋肉の陰影など、「ウルトラの父」のマッシブな造形美を楽しめます。

〇『豪塊(ごうかい)』シリーズとは

〜豪快かつ繊細な美〜.

“造形力”と“想像力”で創り出す新たな世界というテーマのもと、圧倒的な造形力と迫力で豪快な造形が楽しめるシリーズとして2017年よりバンプレストブランドにて誕生しました。

・ウルトラマンシリーズ -Relax time-ウルトラの母

キャラクターの愛らしいくつろぎの瞬間を切り取った、バンプレストブランドの大人気シリーズ『Relax time(リラックス タイム)』に「ウルトラの母」も2025年1月にクレーンゲーム景品として登場します。

胸に手をあて座ったポージングフィギュアです、

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『豪塊シリーズ』でクレーンゲーム景品に登場!バンプレスト「ウルトラの父」 appeared first on Dtimes.