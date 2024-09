指導者の勤怠・給与管理を簡単に実現！プラスクラス・スポーツ・インキュベーション「b+  for コーチ」

プラスクラス・スポーツ・インキュベーションの部活動移行支援事業「ブカツプラス」は地域のクラブ運営をより効率化ために、指導者の勤怠・給与管理を簡単に実現する業務アプリ「b+ (ビープラス) for コーチ」をリリースしました。

「b+ for コーチ」は、地域クラブ運営における指導者の応募から登録、連絡・勤怠確認や給与支払いなどをオンライン上で完結させることができるDXツールです。

地域クラブの運営者は、「b+ for コーチ」を利用することで、部活動の地域移行における課題のひとつでもある運営業務の負担を軽減することができます。

■主な特徴と機能

<クラブの指導者・活動情報の一元管理>

クラブに所属する指導者の情報やクラブの活動情報(活動履歴・指導履歴)が一元管理でき、クラブ運営者が簡単に情報を閲覧できます。

複数のクラブ・競技を横断した管理にも対応しています。

<活動のスケジュール調整を効率化>

クラブの活動予定と指導者の出欠確認を紐づけて管理をすることができるので、従来、複数のツールをまたいで行っていたコミュニケーションが、このアプリを導入することでひとつにまとめられます。

<活動実績を蓄積し、指導の情報共有や効率化を実現>

活動に紐づく指導内容を報告する機能を設けることで、チームや個人の成長を記録し、指導者間での情報共有がスムーズに可能となります。

また、働き方改革に合わせてクラブ活動に複数の指導者が関わる場合でも、指導者間で情報を引き継ぐことができるので、指導の質向上が期待できるほか、クラブの指導方針統一に役立つことができます。

<活動実績に紐づいた経費管理も一括管理を実現>

指導者の活動実績と合わせて、経費管理も対応が可能となります。

当月の活動実績に合わせた謝金と経費が一覧で照合できるため、煩雑な経費管理も簡素化できます。

また、経費申請の差し戻しや、謝金の請求書発行対応まで一気通貫で実現し運営の効率化を実現します。

<将来的には指導者の応募から管理までを一気通貫>

将来的には、アプリ内に応募フォームを設置し、指導者の応募システムを構築します。

これにより指導者の適性や指導可能な競技に応じたクラブへの割り振りが可能となり、応募から採用、指導までのプロセスを一元管理できます。

