地域クラブの生徒管理DXアプリ！プラスクラス・スポーツ・インキュベーション「b+ for メンバー powered by Sgr

プラスクラス・スポーツ・インキュベーション「b+ for メンバー powered by Sgrum」

プラスクラス・スポーツ・インキュベーションの部活動移行支援事業「ブカツプラス」が部活動の地域移行によるクラブ運営を見据え、2023年9月に業務提携を開始したSgrumを運営するユーフォリアの協力のもと、生徒の出欠管理や連絡網、月謝支払いなどを簡単に実現するアプリ「b+ for メンバー powered by Sgrum」をリリース。

「b+ for メンバー」は、部活動の地域移行が抱える課題のひとつである地域クラブ運営における生徒の情報管理、連絡・出欠確認や活動費の請求や管理などを、オンライン上で完結させることができる運営管理サービスです。

地域クラブの運営者は、「b+ for メンバー」を利用することで、生徒管理に関わる管理業務をデジタル化し、運営業務の負担を軽減することができます。

PSIは「b+ for メンバー」の提供により、運営業務の負担を軽減するという課題解決を通じて、子どもたちや関わる指導者や保護者において地域での生涯スポーツ・文化コミュニティや環境を守り、子どもたちが選択肢を持てる環境をつくるための活動を進めていきます。

※「b+ for メンバー」は、プラスクラス・スポーツ・インキュベーション株式会社が提供するサービスです。

■主な特徴と機能

<生徒に関わる情報の一元管理が可能>

部活動の地域移行が進むと、従来は学校内で完結していた情報の管理が、複数校の生徒情報管理へと拡張されます。

本アプリを導入することで、分散している生徒情報を集約する手間が大幅に削減でき、スムーズかつ安全に管理ができます。

<生徒への連絡や活動予定の共有もアプリ上で完結>

クラブの活動予定と生徒の出欠確認や連絡をアプリで一元管理できるため、従来、複数のツールを使っていたコミュニケーションがひとつのアプリで完結します。

これにより、ツール間でのデータ移行の手間や情報の見逃しを解消できます。

<活動に伴う月謝請求をアプリで一括管理>

活動に伴う月謝の請求・支払い管理もアプリ内で簡単に行えます。

都度の請求だけではなく、定期的に発生する月謝等も自動で請求ができ、手作業によるミスを防ぐことができます。

また、会員ごとの支払い状況も一覧で確認できるため、未払い対応や督促業務の手間も軽減できます。

■Sgrumについて

「Sgrum」アプリは、スポーツ団体や習い事教室、自治体や総合型地域スポーツセンターなどを中心に約1,700加盟店が使用しているスクール・部活動運営管理のためのDXプラットフォームサービスです。

国内の40以上のプロスポーツ団体のスクールやアカデミーの連絡網として指導者と保護者を繋ぐアプリとして活用。

「Sgrum」アプリの機能には、会員への連絡網機能を基盤に、月謝徴収ができる「オンライン決済(クレジットカード・コンビニ支払い)」サービスや会員の体調管理・記録ができる「ヘルスチェック機能」など、スクール運営に必要なサービスをアプリを通じて提供しています。

