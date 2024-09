¤Þ¤ë¤Ç¡È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡É¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ïÌþ¤µ¤ìÈ©¿¨¤ê¤ÇÀáÅÅ¤Ë¤â¹×¸¥¡ª cucan¡Ø¥Æ¥Ç¥£¥­¥ë¥È¥é¥°¡Ù

「cucan(クーカン)」は、2024年秋冬の新作として、ふわふわ肌触りの蓄熱+防ダニ加工の新感覚ラグマット『テディキルトラグ』を2024年10月1日(火)に発売します。

本製品は9月13日(金)から予約を開始、10月上旬に納品予定です。

cucan『テディキルトラグ』

商品名 :テディキルトラグ

素材 :表側:ポリエステル100%

中綿:ポリエステル

裏側:滑り止め付き不織布

サイズ :90×130cm、130×180cm、180×180cm、180×240cm、

160×160cm(円形)

カラー :アーモンドミルク、ビスケット、チョコ、ベビーブルー

機能 :蓄熱綿入り、防ダニ加工、洗濯機で丸洗いOK、滑り止め、

低ホルムアルデヒド、床暖房・ホットカーペット対応、軽量

予約開始:2024年9月13日(金)

納期 :2024年10月上旬

発売日 :2024年10月1日(火)

【ぬいぐるみのような“ふわふわ”優しい肌触り】

今回のラグマットは、まるで「ぬいぐるみ」のようなふわふわとした肌触りが特徴です。

ずっと撫でていたくなるような優しくふんわりした触り心地が温かさが欲しい季節にピッタリです。

【キルティングの綿に蓄熱わた使用】

秋冬らしい温かみのある素材を使用し、蓄熱綿を30%配合することで、暖かさを長時間キープ。

暖房効率の向上にも繋がり、節電にも貢献。

【洗濯機で丸洗いOK+防ダニ加工で清潔さもキープ】

洗濯機で洗濯しやすいキルティング加工を施しており、いつでも清潔に使えます。

また、防ダニ加工付きなので、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心です。

【インテリアに馴染む4色のカラーバリエーション】

ラグマットの色は、アンバサダーの方々と一緒に選び抜いた、秋冬らしい4色の優しいカラー展開。

◆アーモンドミルク

生成りのような淡いベージュで、ナチュラルテイストやシンプルモダン、トレンドの淡色インテリアにぴったり。

◆ビスケット

温かみのあるライトブラウンで、カフェ風やアジアンテイストの空間に。

◆チョコ

深みのある今季トレンドのブラウンで、カントリー風の家族が集まるリビングに。

◆ベビーブルー

柔らかな印象を与える淡いグリーンブルーで、カジュアルな空間や子供部屋に。

【多様なシーンに対応できるサイズ展開】

ラグマットのサイズは、定番の四角形4種類に加え、円形も用意。

お部屋の広さやレイアウトに合わせて選べます。

