ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ìÀë¸À¡ª¡Öº£Ç¯¤Ï£±£±·î¤Þ¤Ç²Ä°¦¤¤Áª¼êÃ£¤ÈÌîµå¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬£±£³Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ËüÇÈ¡¢¿åÃ«¡¢À¶µÜ¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤é¤¬¡¢¿©»ö²ñÃæ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö³§¤ó¤Ê£â£ï£ó£ó¤Î»Ø¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ²Ä°¦²á¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÆÁª¼ê¤¬¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¡¢¿Í¤µ¤·»Ø¤ÈÃæ»Ø¤À¤±¤ò¿¤Ð¤·¡¢¥Ô¥¹¥È¥ë¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï£±£±·î¤Þ¤Ç²Ä°¦¤¤Áª¼êÃ£¤ÈÌîµå¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¸½ºß¡¢£¶£·¾¡£µ£±ÇÔ£¸Ê¬¤±¤ÎÃù¶â£±£¶¤Ç¡¢£Ã£ÓËÜµòÃÏ³«ºÅ¸¢¤òÆÀ¤ë¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Âè£¶Àï¡¢Âè£·Àï¤¬¡¢£±£±·î£²¡¢£³Æü¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤ÎËÜµòÃÏµå¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½ÐÀë¸À¤È¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯¤È¸À¤ï¤º¡¢ÍèÇ¯¤âºÆÍèÇ¯¤â£±£±·î¤Þ¤ÇÌîµå¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÆüËÜ°ì¤Ï¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç¡×¡Ö´ÆÆÄÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö£±£²·î¤ÏÍ¥¾¡Î¹¹Ô¤·¤Æ¡¢£²·î¤«¤é¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö£Ô£Å£Ð£Ð£Å£ÎÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£