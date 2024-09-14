Îµµ³»Î07»á¸¶ºî¤Î¡Ö¤Ò¤°¤é¤·¤Î¤Ê¤¯º¢¤Ë µ´¡×3´¬¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Úº£½µ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Þ¥ó¥¬¤Þ¤È¤á¡Û
¡¡9·î9Æü¤è¤ê9·î13Æü¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢µ»ö²½¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÇ¿·´©¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡º£½µ¤Ï¡¢9·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢Îµµ³»Î07»á¸¶ºî¤ÎºîÉÊ¡Ö¤Ò¤°¤é¤·¤Î¤Ê¤¯º¢¤Ë µ´¡×3´¬¤¬ÅÐ¾ì¡£Æ±Æü¡Ö¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡¢¡Ö¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¡Ê¸µ¡Ë¹âÌÚ¤µ¤ó¡×22´¬¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£9·î9Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅ¾¥¹¥é¡×¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÈÇ¤ÎºÇ¿·´©¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡×27´¬¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Amazon¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö±§ºê¤Á¤ã¤ó¤ÏÍ·¤Ó¤¿¤¤!¡×¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒÈÇ¤ò¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¡£1´¬¤¬68±ß¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢10´¬¤Þ¤Ç¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£½µ·ÇºÜ¤ÎËÜÆüÈ¯Çäµ»ö¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¢ºÇ¿·´©
¡¦¡Ö¤à¤³¤¦¤Ö¤Á¡×62´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤âÂ¸ºß¤·Â³¤±¤¿¹â¥ìー¥ÈËã¿ý¤Î¾ì¡Ä¡Ä
¡¦¡Ö²«Àô¤Î¥Ä¥¬¥¤¡×8´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤ÏÅÆ¤Èµµ¤Î¥Ä¥¬¥¤¤Î¼ç¡¦¥Ï¥ë¥ª
¡¦¡Ö¤Ò¤°¤é¤·¤Î¤Ê¤¯º¢¤Ë µ´¡×3´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¿÷¸«Âô¾É¸õ·²¤Î·³»öÍøÍÑ¤È¤Ï¡Ä¡Ä
¡¦¡Ö¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¡Ê¸µ¡Ë¹âÌÚ¤µ¤ó¡×22´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¼¡´¬¤Ç´°·ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÈÊì¤ÈÌ¼¡É¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ
¡¦¡ÖÉñµ¸¤µ¤ó¤Á¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¤µ¤ó¡×27´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¤Ä¤ë¶ð¤¬Éñµ¸¤µ¤óºÇ¸å¤Î½Õ¤Î¤ò¤É¤ê¤Ø¡Ä¡Ä
¡¦¡ÖÍëÍëÍë¡×3´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ÆÃÊÌ·±Îý¤ËÎå¤à¥¹¥ß¥ì¤ò½±Íè¤¹¤ëÆæ¤Î¾¯½÷¡¦¥³¥Ï¥ë
¡¦¡Ö½µËö¤ä¤é¤«¤·ÈÓ¡×1´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¸Â³¦OL¤¬ÇØÆÁÅª¥Ï¥¤¥«¥í¥êー¤´¤Ï¤ó¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶
¡¦¡ÖÅ¾À¸¥³¥í¥·¥¢¥à¡×4´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¸«¶À¡ß¥á¥êーvs¥à¥µ¥·¡ß¥¹¥º¤Ë¤è¤ë¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤¬·èÃå
¡¦¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡×27´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¾¦¿Í¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤ÌäÂê¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤Ê¤«¥ê¥à¥ë¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡Ä¡Ä
¡¦¡Ö¥ÁーÉÕÍ¿¡×11´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¥¨¥ë¥·ーvsÈ¾Ê¬¡Ä¡ÄºÇ¶¯¤Î2¿Í¤Ë¤è¤ë¥Ð¥È¥ë¤¬ËÖÈ¯
¡¦¡ÖºÊ¤Îµ¡·ù¤ÇÅ·¸õ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÏÃ¡×2´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª Íë¿ÀÍÍ¤È¿Í´Ö¤ÎÉ×ÉØ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£
¡¦¡Ö²ø½Ã¼«±ÒÂâ¡×16´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ²ø½Ã¤¬²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿À¤³¦¤Ç¿·¤¿¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿Ä¶µðÂçÀ¸Êª¡Ä¡Ä
¡¦¡Öº£Æü¤«¤é»Ï¤á¤ëÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡×11´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª Å¾¹»À¸¤ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯°Û¿§¥é¥Ö¥³¥áºÇ¿·´©
¢¢¥Õ¥§¥¢¡¦¥»ー¥ë¾ðÊó
¡¦Amazon Kindle¤Ë¤Æ¥Þ¥ó¥¬¡Ö±§ºê¤Á¤ã¤ó¤ÏÍ·¤Ó¤¿¤¤!¡×Âè1´¬¤¬68±ß¤Î¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ
¡¦¡Ö¥ÁーÉÕÍ¿¡×¤¬Kindle¥¹¥È¥¢¤ÇÁ´´¬¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ¡ª
(C) Futabasha Publishers Ltd. All Rights Reserved