9月9日より9月13日までの5日間に発売され、記事化を行なったコミックス最新刊の情報などをまとめて紹介する。

今週は、9月12日には、竜騎士07氏原作の作品「ひぐらしのなく頃に 鬼」3巻が登場。同日「からかい上手の高木さん」のスピンオフ作品、「からかい上手の(元)高木さん」22巻も発売されている。9月9日には、「転スラ」コミカライズ版の最新刊「転生したらスライムだった件」27巻も発売された。

Amazonでは、マンガ「宇崎ちゃんは遊びたい!」の電子書籍版をセール価格で販売中。1巻が68円となるなど、10巻までお買い得価格で提供されている。

・「むこうぶち」62巻が本日発売! バブル崩壊後も存在し続けた高レート麻雀の場……

・「黄泉のツガイ」8巻が本日発売! 表紙を飾るのは兎と亀のツガイの主・ハルオ

・「ひぐらしのなく頃に 鬼」3巻が本日発売! 雛見沢症候群の軍事利用とは……

・「からかい上手の(元)高木さん」22巻が本日発売! 次巻で完結を迎える“母と娘”のスピンオフ

・「舞妓さんちのまかないさん」27巻が本日発売! つる駒が舞妓さん最後の春のをどりへ……

・「雷雷雷」3巻が本日発売! 特別訓練に励むスミレを襲来する謎の少女・コハル

・「週末やらかし飯」1巻が本日発売! 限界OLが背徳的ハイカロリーごはんでストレス発散

・「転生コロシアム」4巻が本日発売! 見鏡×メリーvsムサシ×スズによるタッグマッチが決着

・「転生したらスライムだった件」27巻が本日発売! 商人への支払い問題が浮上するなかリムルの行動は……

・「チー付与」11巻が本日発売! エルシーvs半分……最強の2人によるバトルが勃発

・「妻の機嫌で天候が変わる話」2巻が本日発売! 雷神様と人間の夫婦ラブコメディ

・「怪獣自衛隊」16巻が本日発売! 怪獣が解き放たれた世界で新たに確認された超巨大生物……

・「今日から始める幼なじみ」11巻が本日発売! 転校生と幼なじみになっていく異色ラブコメ最新刊

・Amazon Kindleにてマンガ「宇崎ちゃんは遊びたい!」第1巻が68円のセール価格で販売中

・「チー付与」がKindleストアで全巻ポイントアップキャンペーン実施中!

