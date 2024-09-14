¡Ú12À±ºÂÊÌ¡ùº£Æü¤Î±¿Àª¡Û9·î14Æü¤ÎÎø°¦±¿1°Ì¤Ï¤ª¤¦¤·ºÂ¡ª°ÛÀ¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬Ž¡
9·î14Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿Àª¤Ï¡©ÁÇÅ¨¤ÊÎø¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢º£Æü¤ÎÎø°¦Í½Êó¤ò12À±ºÂ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ªÎø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç♡
Âè1°Ì¡¡¤ª¤¦¤·ºÂ
¡ý°ÛÀ¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬Ž¡
º£Æü¤ÎÎø°¦±¿¤ÏÀä¹¥Ä´Ž¡°ÛÀ´Ø·¸¤Ç²¿¤«¤¦¤ì¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÆüŽ¡¿È¶á¤Ê°ÛÀ¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Îø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤âŽ¡º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤äÇº¤ß¤´¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë°ÛÀ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤âµÈ¡£
Âè2°Ì¡¡¤ª¤È¤áºÂ
¡ý°ÛÀ¤«¤é²¿¤«¤ÈÍê¤ß¤´¤È¤ò¤µ¤ì¤ë£±Æü¡£
¼þ¤ê¤Î°ÛÀ¤«¤é¡¢²¿¤«¤ÈÍê¤ß¤´¤È¤µ¤ì¤ë£±Æü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¼þ¤ê¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡£ÌÌÅÝ¤À¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢²÷¤¯°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¢¤²¤ÆµÈ¡£»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤Ç¹¬±¿¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤â¡£
Âè3°Ì¡¡¤ä¤®ºÂ
¡ýÎø¤ÎÇº¤ß¤òÃ¯¤«¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¤Æü¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤«¤é½õ¤±¤é¤ì¤ë£±Æü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£²¿¤«Çº¤ß¤äÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£Îø¤ÎÇº¤ß¤òÃ¯¤«¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ò·è¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤±¤ë¤Ï¤º¡£Ì£Êý¤ÏÂ¿¤¤Êý¤¬±¿µ¤¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè4°Ì¡¡¤«¤ËºÂ
¡ýìÅÍß¤ËÊÑ²½¤òµá¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¡£
²¿¤â¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢²¿¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±¿µ¤¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂçÃÀ¤Ë¹ÔÆ°¤·¤¿Êý¤¬µÈ¡£ìÅÍß¤ËÊÑ²½¤òµá¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤ëÆü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼«Ê¬¤ÎÄ¾´¶¤ËÁÇÄ¾¤Ë½¾¤¦¤³¤È¡£
Âè5°Ì¡¡¤¦¤ªºÂ
¡ýº£Æü¤Î¤¦¤Á¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¡£
Îø°¦±¿¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½´¶¡£½¼¼Â¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç£±Æü¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢º£Æü¤Î¹¬±¿¤¬ÌÀÆü¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤Î¤¦¤Á¤ËÅú¤¨¤òµá¤á¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï½ù¹Ô±¿Å¾¤ÇÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£
Âè6°Ì¡¡¤µ¤½¤êºÂ
¡ýÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤¤¤ÁÎÏÉÔÂ¡£
Âè7°Ì¡¡¤ß¤º¤¬¤áºÂ
¡ýº£Æü¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¤«¤â¡£
Âè8°Ì¡¡¤¤¤ÆºÂ
¡ýº£Æü¤Î¤È¤³¤í¤ÏÌÑÁÛÎø°¦¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤ò¡£
Âè9°Ì¡¡¤Õ¤¿¤´ºÂ
¡ýÍýÁÛ¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄË¤¤ÌÜ¤ò¸«¤½¤¦¡£
Âè10°Ì¡¡¤·¤·ºÂ
¡ý¼«¸Ê¼çÄ¥¤ä²á¾ê¤Ê¼«°Õ¼±¤¬Ëà»¤¤òÀ¸¤ß¤½¤¦¡£
Âè11°Ì¡¡¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ
¡ýÎø°¦±¿¤Ï²¼¹ßÃæ¡£Îø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë½Ð¸½¤ÎÍ½´¶¡£
Âè12°Ì¡¡¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ
¡ýÌµÍý¤Ë¿ÊÅ¸¤òË¾¤à¤È´Ø·¸¤¬¤³¤¸¤ì¤½¤¦¡£
Âè1°Ì¡¡¤ª¤¦¤·ºÂ
¡ý°ÛÀ¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬Ž¡
º£Æü¤ÎÎø°¦±¿¤ÏÀä¹¥Ä´Ž¡°ÛÀ´Ø·¸¤Ç²¿¤«¤¦¤ì¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÆüŽ¡¿È¶á¤Ê°ÛÀ¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Îø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤âŽ¡º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤äÇº¤ß¤´¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë°ÛÀ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤âµÈ¡£
¡ý°ÛÀ¤«¤é²¿¤«¤ÈÍê¤ß¤´¤È¤ò¤µ¤ì¤ë£±Æü¡£
¼þ¤ê¤Î°ÛÀ¤«¤é¡¢²¿¤«¤ÈÍê¤ß¤´¤È¤µ¤ì¤ë£±Æü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¼þ¤ê¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡£ÌÌÅÝ¤À¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢²÷¤¯°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¢¤²¤ÆµÈ¡£»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤Ç¹¬±¿¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤â¡£
Âè3°Ì¡¡¤ä¤®ºÂ
¡ýÎø¤ÎÇº¤ß¤òÃ¯¤«¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¤Æü¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤«¤é½õ¤±¤é¤ì¤ë£±Æü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£²¿¤«Çº¤ß¤äÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£Îø¤ÎÇº¤ß¤òÃ¯¤«¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ò·è¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤±¤ë¤Ï¤º¡£Ì£Êý¤ÏÂ¿¤¤Êý¤¬±¿µ¤¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè4°Ì¡¡¤«¤ËºÂ
¡ýìÅÍß¤ËÊÑ²½¤òµá¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¡£
²¿¤â¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢²¿¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±¿µ¤¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂçÃÀ¤Ë¹ÔÆ°¤·¤¿Êý¤¬µÈ¡£ìÅÍß¤ËÊÑ²½¤òµá¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤ëÆü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼«Ê¬¤ÎÄ¾´¶¤ËÁÇÄ¾¤Ë½¾¤¦¤³¤È¡£
Âè5°Ì¡¡¤¦¤ªºÂ
¡ýº£Æü¤Î¤¦¤Á¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¡£
Îø°¦±¿¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½´¶¡£½¼¼Â¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç£±Æü¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢º£Æü¤Î¹¬±¿¤¬ÌÀÆü¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤Î¤¦¤Á¤ËÅú¤¨¤òµá¤á¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï½ù¹Ô±¿Å¾¤ÇÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£
Âè6°Ì¡¡¤µ¤½¤êºÂ
¡ýÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤¤¤ÁÎÏÉÔÂ¡£
Âè7°Ì¡¡¤ß¤º¤¬¤áºÂ
¡ýº£Æü¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¤«¤â¡£
Âè8°Ì¡¡¤¤¤ÆºÂ
¡ýº£Æü¤Î¤È¤³¤í¤ÏÌÑÁÛÎø°¦¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤ò¡£
Âè9°Ì¡¡¤Õ¤¿¤´ºÂ
¡ýÍýÁÛ¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄË¤¤ÌÜ¤ò¸«¤½¤¦¡£
Âè10°Ì¡¡¤·¤·ºÂ
¡ý¼«¸Ê¼çÄ¥¤ä²á¾ê¤Ê¼«°Õ¼±¤¬Ëà»¤¤òÀ¸¤ß¤½¤¦¡£
Âè11°Ì¡¡¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ
¡ýÎø°¦±¿¤Ï²¼¹ßÃæ¡£Îø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë½Ð¸½¤ÎÍ½´¶¡£
Âè12°Ì¡¡¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ
¡ýÌµÍý¤Ë¿ÊÅ¸¤òË¾¤à¤È´Ø·¸¤¬¤³¤¸¤ì¤½¤¦¡£