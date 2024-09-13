¥í¥·¥¢·³¤ËÆ°°÷¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥É¿Í45¿Í¤¬½üÂâ ¤À¤Þ¤µ¤ì¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁ°Àþ¤ËÇÉ¸¯ ¤¤¤Þ¤À50¿Í¤¬»ÄÎ±
¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Ï¥í¥·¥¢·³¤ËÆ°°÷¤µ¤ì¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÁ°Àþ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥É¿Í¤Î¼ã¼Ô¤é45¿Í¤¬½üÂâ¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢¤Î¿·¶½¹ñ¤«¤é´Ñ¸÷ÌÜÅª¤ä½Ð²Ô¤®ÌÜÅª¤Ç¥í¥·¥¢¤ËÅÏ¹Ò¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬¤À¤Þ¤µ¤ì¤Æ¥í¥·¥¢·³¤ËÆ°°÷¤µ¤ì¡¢ÀïÃÏ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ëÌäÂê¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¤¥ó¥É³°Ì³¾Ê¤Ï12Æü¡¢¥í¥·¥¢·³¤ËÆþÂâ¤·¤¿45¿Í¤Î¥¤¥ó¥É¿Í¤¬½üÂâ¤µ¤ì¡¢°ìÉô¤Ï¤¹¤Ç¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢·³¤Ø¤Î¶¯À©Ï¢¹Ô¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¥¤¥ó¥É¹ñÆâ¤Î¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤òÅ¦È¯¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤òË¬Ìä¤·¤¿¥â¥Ç¥£¼óÁê¤¬¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤ÇÁá´ü¤Î²òÊü¤òÍ×ÀÁ¡£¥í¥·¥¢Â¦¤ÏÁ´°÷¤ò½üÂâ¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢·³¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À50¿Í¤Î¥¤¥ó¥É¿Í¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯²òÊü¤µ¤ì¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£