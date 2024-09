東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」「ホテルオークラ東京ベイ」「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」「東京ベイ舞浜ホテル」「東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート」「ヒルトン東京ベイ」

6つの東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル合同企画として、東京ディズニーランド・東京ディズニーシーのスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2024」と連動したオフィシャルホテル限定オリジナルグッズ付き宿泊プランが販売されます☆

東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ディズニー・クリスマス2024」連動宿泊プラン

期間:2024年11月15日(金)〜12月25日(水)

予約受付:宿泊日の2カ月前同日より

オリジナルグッズ:トラベルポーチ(サイズ H190×W115×D250mm)

各ホテルの客室タイプ、料金、その他詳細:※料金は全て1泊1名あたりの料金/サービス料・消費税込

ヒルトン東京ベイパークチケット:1デーパスポート購入権付き客室タイプ/朝食:ヒルトンルーム、セレブリオ、デラックス、エグゼクティブ、エグゼクティブセレクト/素泊まり料金:2名1室 23,928円〜、3名1室 17,775円〜、4名1室 13,331円〜備考:トラベルポーチ(大人でご入力いただいた人数分)、駐車場無料 (チェックイン日15:00からチェックアウト後30分以内)東京ベイ舞浜ホテルパークチケット:1デーパスポート購入権利付き(有料宿泊人数分、チェックイン・アウト日入園選択可)客室タイプ/朝食:ハーモニールーム、シンフォニールーム、ハース・ハーモニールーム、ハース・シンフォニールーム/朝食付き、素泊まり料金:【朝食付き】2名1室 13,075円〜/3名1室 10,347円〜/4名1室 9,613円〜【素泊まり】2名1室 10,575円〜/3名1室 7,847円〜/4名1室 7,113円〜備考:トラベルポーチ(1泊につき有料宿泊人数分)グランドニッコー東京ベイ 舞浜パークチケット:1デーパスポート購入権利付き(有料宿泊人数分)客室タイプ/朝食:ガーデンスーペリアルーム/朝食付き、素泊まり料金:【朝食付き】1名1室 47,100円〜/2名1室 25,600円〜/3名1室 19,800円〜/4名1室 16,850円〜【素泊まり】1名1室 44,100円〜/2名1室 22,600 円〜/3名1室 16,800円〜/4名1室 13,850円〜備考:トラベルポーチ(有料宿泊人数分)東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾートパークチケット:1デーパスポート購入権利付き(添い寝含む宿泊人数分)客室タイプ/朝食:モデレートルーム(キャッスルスタイル)、モデレートルーム(ウエスタンスタイル)、クリスマスルーム/朝食付き料金:【モデレートルーム(キャッスルスタイル)】2名1室 15,400円〜/3名1室 12,300円〜/4名1室 10,800円〜【モデレートルーム(ウエスタンスタイル)】2名1室 15,700円〜/3名1室 12,500円〜/4名1室 10,900円〜【クリスマスルーム】2名1室 17,700円〜/3名1室 14,200円〜/4名1室 12,400円〜備考:トラベルポーチ(有料宿泊人数分)シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルパークチケット:1デーパスポート購入権利付き(ベッド台数分、チェックイン日入園)客室タイプ/朝食:パークウイングルーム/朝食付き:ベッド 2台、3台、4台シェラトンクラブルーム/クラブラウンジ朝食付き:ベッド 2台、3台ファミリープレミアムルーム/クラブラウンジ朝食付き料金:【パークウイングルーム】2名1室 17,000円〜/3名1室 13,167円〜/4名1室 11,250円〜【シェラトンクラブルーム】2名1室 20,000円〜/3名1室 15,333円〜【ファミリープレミアムルーム】5名1室 13,000円〜備考:トラベルポーチ(1泊1室につき2個)/全室クラブラウンジ特典(ベッド台数分)※シェラトンクラブルーム、ファミリープレミアムルームのみホテルオークラ東京ベイパークチケット:1デーパスポート購入権利付き(宿泊人数分)客室タイプ/朝食:スーペリアルーム/朝食付き、素泊まり料金:【朝食付き】2名1室 26,378円〜/3名1室 19,481円〜/4名1室 15,928円〜【素泊まり】2名1室 22,990円〜/3名1室 16,093〜/4名1室 12,540円〜備考:トラベルポーチ(1泊1室につき2個)

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーにて2024年11月15日(金)から12月25日(水)まで開催されるスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2024」

ディズニーホテル、ディズニーリゾートラインのほか、イクスピアリでもそれぞれの施設ならではのクリスマスのプログラムが展開されます。

そんな「ディズニー・クリスマス2024」と連動した東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルの合同企画として、オフィシャルホテル限定オリジナルグッズ付き宿泊プランを販売。

対象となるのは「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」「ホテルオークラ東京ベイ」「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」「東京ベイ舞浜ホテル」「東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート」「ヒルトン東京ベイ」です。

オリジナルグッズとして用意されるのは、旅先での荷物整理に便利なトラベルポーチ。

クリスマスらしいコスチュームを着た「チップ」と「デール」が描かれています。

このプランでしか手に入れることのできないオリジナルグッズです。

東京ディズニーランド・東京ディズニーシーのスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2024」と連動したオフィシャルホテル限定オリジナルグッズ付き宿泊プラン。

5つの東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルにて2024年11月15日より販売される「ディズニー・クリスマス2024」連動宿泊プランの紹介でした☆

※宿泊プランは、ホテルによってはインターネットのみでの予約となります

