(C)LAPONE GIRLS

ガールズグループME:I(ミーアイ)の2ND SINGLE『Hi-Five』に収録されている楽曲「Cookie Party」のDance Practice Videoが、100万回再生を突破した。

【動画】100万回再生を突破したME:I「Cookie Party」Dance Practice Video (Moving Ver.)

この楽曲は中毒性のある「Cookie!」のフレーズとCookieを表現した可愛い振り付けが特徴的な楽曲。Moving Ver.で撮られた本作はME:Iメンバーの可愛らしく豊かな表情と共に楽曲を楽しめるDance Practiceとなっている。

2ND SINGLE『Hi-Five』は、2024年9月4日公開(集計期間:2024年8月26日〜9月1日)のBillboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”で首位を獲得した。発売前から各種SNS・ストリーミングの総再生回数が3億回を突破し、タイトル曲「Hi-Five」のMusic Videoは公開から1200万回再生を超えるなど話題の作品になっている。

また、TikTok限定で配信されている、「Hi-Five」の“ゆらゆらMirage ver.”がTikTok人気曲ランキングで継続的に上位ランキングをキープ。「ゆらゆらミラージュ」のフレーズに合わせて腕を組みながら首を振るダンスが人気を集めている。

今後も9月22日「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」、10月12日「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO 2024」への出演を控えている。