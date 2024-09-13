¡Ú¥é¥ÖŽ¥¥é¥¤¥Êー¡Û¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥¹¥á¤¬ÅÐ¾ì♡
Âç¿Íµ¤¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢¥é¥ÖŽ¥¥é¥¤¥ÊーŽ£¤è¤ê¡¢Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¤ò¡¢¥É¥óŽ¥¥¥Ûー¥Æ¡¢MEGA¥É¥óŽ¥¥¥Ûー¥Æ¡¢¥¢¥Ô¥¿¡¢¥Ô¥¢¥´¸ÂÄê¤Ç2024Ç¯9·î13Æü(¶â)¤è¤ê½ç¼¡¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Î¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¥°¥êー¥ó¤È¥Ô¥ó¥¯¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¥³¥é¥Ü¡£¤¼¤Ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥ÖŽ¥¥é¥¤¥Êー¤Î¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー
²Á³Ê:1,760±ß(ÀÇ¹þ)
0.1mm¤Î¶ËºÙÌÓ¤ÇºÙ¤¤Àþ¤âÂÀ¤¤Àþ¤â¼«Í³¼«ºß¡£
¿åŽ¥´ÀŽ¥ÎÞ¤Ë¶¯¤¤¥¦¥©ー¥¿ー¥×¥ëー¥Õ&Èé»éŽ¥¤³¤¹¤ì¤Ë¶¯¤¤¥¹¥Þ¥Ã¥¸¥×¥ëー¥Õ»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ë¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Ç´ÊÃ±¤ËÍî¤È¤»¤ë¥é¥ÖŽ¥¥é¥¤¥Êー¤Î¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¡£
º£²ó¤Ï¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¼ç¿Í¸øŽ¥Ìî¸¶¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤È¥·¥í¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£
¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Î¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢Ã¸¤¤¥°¥êー¥ó¤È¥Ô¥ó¥¯¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤âÆ±¿§¤Î¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Èー¥ó¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ç¤â¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥«¥ï¥¤¥¤À¤³¦´Ñ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚYSL¡Û¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÅÉ¤ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ÊŽ¢¥»¥é¥à¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯Ž£¤¬ÅÐ¾ì♡
¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥é¥ÖŽ¥¥é¥¤¥Êー ¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥é¥¤¥ÊーR4 ¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó
9·î13Æü(¶â)¤è¤ê½ç¼¡
Á´¹ñ¤Î¥É¥óŽ¥¥¥Ûー¥Æ¡¢MEGA¥É¥óŽ¥¥¥Ûー¥Æ¡¢¥¢¥Ô¥¿¡¢¥Ô¥¢¥´¤Ë¤ÆÈ¯Çä
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÈ¯Çä»þ´ü¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¡¢¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー:Á´2¿§(¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó)
¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¥³¥¹¥á♡
º£²ó¤ÏŽ¢¥é¥ÖŽ¥¥é¥¤¥Êー ¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥é¥¤¥ÊーR4Ž£¤Î¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¤Î¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Î¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤ï¤¤¤µ¤Î¥³¥¹¥á¡£
Á´¹ñ¤Î¥É¥óŽ¥¥¥Ûー¥Æ¡¢MEGA¥É¥óŽ¥¥¥Ûー¥Æ¡¢¥¢¥Ô¥¿¡¢¥Ô¥¢¥´¤À¤±¤Î¸ÂÄêÈ¯Çä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£