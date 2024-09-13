Ãæ¹ñ¤ÇÄêÇ¯Âà¿¦¤ÎÇ¯Îð¤òÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¤Ø¡¡ÃËÀ¤Ï60ºÐ¤«¤é63ºÐ¡¦½÷À¤Î´ÉÍý¿¦¤Ï55ºÐ¤«¤é58ºÐ¤Ë
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤ÎÇ¯Îð¤òÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ±Ä¤Î¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñ²ñ¤Ë¤¢¤¿¤ëÁ´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¤Î¾ïÌ³°Ñ°÷²ñ¤Ï13Æü¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é15Ç¯´Ö¤«¤±¤ÆÄêÇ¯Âà¿¦¤ÎÇ¯Îð¤òÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÎÄêÇ¯Âà¿¦¤ÎÇ¯Îð¤ò60ºÐ¤«¤é63ºÐ¤Ë¡¢½÷À¤Î´ÉÍý¿¦¤Ï55ºÐ¤«¤é58ºÐ¡¢½÷À¤Î°ìÈÌ¼Ò°÷¤Ï50ºÐ¤«¤é55ºÐ¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
½÷À¡§
ÄêÇ¯¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢À¯ºö¤Ë¤Ï²¿¤«¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¿Æ»Ò¡¦Éã¿Æ¡§
ÂÎ¤¬¾æÉ×¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆ¯¤±¤ë¤Í¡£
¿Æ»Ò¡¦»Ò¤É¤â¡§
Æ¯¤±¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿µëÎÁ¤â¤é¤¨¤ë¤è¡ª
ÄêÇ¯Âà¿¦¤ÎÇ¯Îð¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¾¯»Ò¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¦Ï«Æ¯ÉÔÂ¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£