º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¡¡ºå¿À¡¦½©»³¤¬X¤ò¹¹¿·¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¡×
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿ºå¿À¡¦½©»³ÂóÌ¦Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÆþÃÄ¤·¤Æ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Ï¹Ã»Ò±à¡¢ÌÄÈøÉÍ¤Ç¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿Ìîµå¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤È¤é¤Û¡¼¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡½©»³¤Ï3ÅÙ¤Î2·å¾¡Íø¤Ê¤ÉÄÌ»»49¾¡44ÇÔ¡£¶áÇ¯¤Ï18Ç¯¤Ë¼ê½Ñ¤·¤¿±¦É¨¤ÎÄË¤ß¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢15Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï1·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¡£