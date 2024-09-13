£¹·î¤Ï¡Ö¤¬¤óÀ¬°µ·î´Ö¡×¤¬¤ó¤ÎÂè£´¤Î¼£ÎÅ¡Ö´ËÏÂ¥±¥¢¡×À¸³è¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ë°åÎÅ¡Ö²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤À¸¤Êý¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¡Ä¡×
£¹·î¤Ï¤¬¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤äÁá´üÈ¯¸«¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ê¤É¤ò¹¤á¤ë¡Ö¤¬¤óÀ¬°µ·î´Ö¡×¤Ç¤¹¡£ÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¤¬¤ó¤ÎÂè4¤Î¼£ÎÅ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö´ËÏÂ¥±¥¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ï¾¾ËÜ»Ô¤Î´Ý¤ÎÆâÉÂ±¡¡¢´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¡Ö¤ä¤Þ¤Ê¤ß¡×¡£¥Ô¥¢¥Î¤Î±éÁÕ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÆþ±¡Ãæ¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£
40Âå½÷À
¡Ö¸µµ¤½Ð¤Þ¤·¤¿¡£À¸±éÁÕÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¡×
40Âå¡£ÇÙ¤¬¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é20Æü¤Û¤ÉÁ°¤Ë´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¤Ø¤ÎÆþ±¡¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´ËÏÂ¥±¥¢¡ÊÉÂÅï¡Ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ±¡¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¥×¥é¥¹¤Çº£¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤Ï¡Ö¼ê½Ñ¡×¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤ò»È¤¦¡ÖÌôÊª¼£ÎÅ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¡×¤¬3Âç¼£ÎÅ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âè4¤Î¼£ÎÅ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö´ËÏÂ¥±¥¢¡×¤Ç¤¹¡£
¿®½£¤¬¤ó¥»¥ó¥¿ー ´ËÏÂÉôÌç´ÖµÜ·É»Ò¶µ¼ø
¡Ö´ËÏÂ¥±¥¢¤Ï WHO¡ÊÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ë¤¬ÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î À¸Ì¿¤ò¶¼¤«¤¹ÉÂ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥ª¥Ö¥é¥¤¥Õ¤Ç¤¹¤Í¡£À¸³è¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ë¤È¸À¤¦°ÕÌ£¤Î°åÎÅ¤Ç¤¢¤ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡×
¡Ú´ËÏÂ¥±¥¢¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ï¡©¡Û
70Âå ÃËÀ¡ÖºÇ´ü¤Î¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡¢ ¼ä¤·¤¤¤Í¡×
40Âå ÃËÀ¡Ö¡Ê²ÈÂ²¤¬¡ËÁªÂò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¶ìÄË¤Ê¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò·Ð¸³¤·¤Æ·ë¹½¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
Æâ³ÕÉÜ¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢¡Ö´ËÏÂ¥±¥¢¤ò³«»Ï¤¹¤Ù¤»þ´ü¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢22¥Ñー¥»¥ó¥È¤Î¿Í¤¬¡Ö¤¬¤ó¤¬¼£¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¿®½£¤¬¤ó¥»¥ó¥¿ー ´ËÏÂÉôÌç´ÖµÜ·É»Ò¶µ¼ø
¡ÖÁá´ü¤«¤é¤Î´ËÏÂ¥±¥¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é´ËÏÂ¥±¥¢¤¬¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾®³ØÀ¸¤È¤«Ãæ³ØÀ¸¤È¤«¼ã¤¤À¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë´ËÏÂ¥±¥¢¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤è Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ÈÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
´ËÏÂ¥±¥¢¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡Ö³°Íè¡×¤È¡ÖÆþ±¡¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ËÏÂ¥±¥¢¡Ö³°Íè¡×¤Ï¡¢°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¡¢ÌôºÞ»Õ¤Ê¤É¤¬ÄÌ±¡Ãæ¤äºßÂðÎÅÍÜÃæ¤Î´µ¼Ô¤È²ÈÂ²¤ò»Ù±ç¡£¿É¤¤¾É¾õ¤ÎÁêÃÌ¤Î¤Û¤«¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥µ¥Ý―¥È¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¤Ï¡¢¡ÖÆþ±¡¡×¤Ë¤è¤ë´ËÏÂ¥±¥¢¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£¤¬¤ó¤ò¼£¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¿Í¤é¤·¤¤À¸¤Êý¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç´ËÏÂ¥±¥¢³°Íè¤ò»ý¤ÄÉÂ±¡¤Ï18ÉÂ±¡¡£°ìÊý¡¢´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¤Ï6ÉÂ±¡¡¢120¾²¡£Ãæ¿®ÃÏ°è¤Ë¤Ï¾¾ËÜ»Ô¤Î´Ý¤ÎÆâÉÂ±¡¤¿¤À1¤Ä¡¢11¾²¤Ç¤¹¡£
¡Ê´Ý¤ÎÆâÉÂ±¡ ´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¡Ë
¾ïÇ°¡¢Áä¥ö³Ù¡Ä¡¢´Ý¤ÎÆâÉÂ±¡¤ÎÉÂ¼¼¤Ë¤Ï»³¤ÎÌ¾Á°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éô²°¤Ï¸Ä¼¼¡¢»ÀÁÇ¥Ü¥ó¥Ù¤Ê¤É¤Ï¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æþ±¡Ãæ¤Î¼«Ê¬¤Î´é¤ò¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Î¤È¤¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¶À¤Ï±£¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´Ý¤ÎÆâÉÂ±¡´ËÏÂ¥±¥¢¥»¥ó¥¿ー·ªºê¸ù¸Ê¥»¥ó¥¿ーÄ¹
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ß¤ó¤Ê´µ¼Ô¤µ¤ó¸Ä¿Í¤Î»×¤¤ ¤´²ÈÂ²¤Î»×¤¤¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç ¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
7·î¡£¼·Í¼¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶ー¥È¤¬ÉÂÅï¤ËÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬±¡Æâ¤ÇÄ´Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î ÊÝ²Ê·ÃÍý¤µ¤ó
¡ÖÅ·¤ÎÀîÍÓæ½¡Ê¤è¤¦¤«¤ó¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
ÉÂÅï¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±´²¤¤¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£µ¨Àá¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î ÊÝ²Ê·ÃÍý¤µ¤ó
¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤¬²¿¤«¤È¤«²¿¤¬¸ý¤Ë¹ç¤¦¤«¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³ ¤È¤ò¼ç¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê8·îÂ¿¿¦¼ï¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ë
°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥½ー¥·¥ã¥ë¥ïー¥«ー¤Ê¤É¤¬´µ¼Ô¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¾õÂÖ¤äº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ý¤ÎÆâÉÂ±¡´ËÏÂ¥±¥¢¥»¥ó¥¿ー·ªºê¸ù¸Ê¥»¥ó¥¿ーÄ¹
¡Ö¤´¼ç¿Í¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð Ã»»þ´Ö¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç1²ó²È¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤ ¤½¤ì¤¬¿ô»þ´Ö¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×
´Ý¤ÎÆâÉÂ±¡´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¡¡Í²ì´Ç¸î»ÕÄ¹
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ÎÄË¤ß¤ÎÊý¤À¤È¤«¸ÆµÛ¤Ë¤âÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ªÊÖ»ö¤ò¤»¤«¤µ¤º¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¦¡¦¡¦¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¼«Âð¤Ø¤Îµ¢Âð»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Áー¥à¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â´µ¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¹¡£
´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¡£¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÆþ±¡Ãæ¤ÎÊì¿Æ¤Î´é¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¾®ÎÓÈþÊæ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ô¥¢¥Î¤Î²£¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¿åËÏ²è¤Ï¡¢ÉÂ¼¼¤Ë¤¤¤ëÊì¤ÎºîÉÊ¡£Ëå¤ÎÅÄÃæ¼ãÆá¤µ¤ó¤¬»É½«¤ò¤Û¤É¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´µ¼Ô²ÈÂ² ÅÄÃæ¼ãÆá¤µ¤ó
¡Ö¤³¤Á¤é¡Ê´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¡Ë¤ËÍè¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ëÊì¤ò¸«¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È »ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¥Õ¥©ー¥«¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Êì¤ÎµªÈþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é¡¢¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤ËÆþ±¡¡¢¤³¤ÎÆü¡¢Ì¼¤Î±éÁÕ¤òÉÂ¼¼¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´µ¼Ô²ÈÂ² ¾®ÎÓÈþÊæ¤µ¤ó
¡Ö¼ÂºÝ¤³¤³¤ÎÉÂ±¡¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÂ±¡¤È¤¼¤ó¤¼¤ó°ã¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¼«Í³¤Ç²¹¤«¤¯¤Æµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¤ÆºÇÁ±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ô¥¢¥Î¤Î±éÁÕ¤ËÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤¦°ì¿Í¤Î½÷À¡£¤´¼ç¿Í¤È°¦¸¤¤¬ËèÆü²ñ¤¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£³°Çñ¤ò¤·¤Æ²È¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤â»ý¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
40Âå½÷À
¡Ö»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯»ä¤ÎÃæ¤ÇÆþ±¡À¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉÂµ¤¤ò¼£¤¹¤½¤Î¼£ÎÅ¤â¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤±¤ÉºÇ¸å¤Ïµ¤»ý¤Á¡×
´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤À¸¤Êý¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤¬´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£