クジラ夜の街、メジャー2ndフルアルバム詳細解禁。生配信試聴会実施も決定
クジラ夜の街が、メジャー2ndフルアルバムの収録内容の詳細を解禁した。タイトルは『恋、それは電影』（通称：恋盤）で、ジャケット写真も公開された。
収録内容は本日上映開始となった映画『この動画は再生できません THE MOVIE』挿入歌の「Saisei」やシンガー・ソングライター崎山蒼志とのコラボ共作「劇情」などを含む全12曲。
さらにCDの購入特典も発表。リリースイベントなどは後日発表予定となっている。
『恋、それは電影』
Pre-Add / Pre-Saveキャンペーン
https://qujilayolu.lnk.to/pre_koisorehadenei
各配信サイト：https://qujilayolu.lnk.to/sothisisloving
【初回限定盤】
CRCP-40694［CD＋DVD］
￥5,000(税抜価格 ￥4,545)
【通常盤】
CRCP-40695［CD only］
￥3,000(税抜価格 ￥2,727)
初回限定盤／通常盤 共通
［CD］
1. SHUJINKO
2. きみは電影 (Prelude)
3. ホットドッグ・プラネッタ
4. 雨の魔女
5. 失恋喫茶
6. 劇情
7. 星に願わない
8. End Roll
9. 出戻 (Interlude)
10. Saisei
11. それだけ
12. せいかつかん
初回限定盤のみ
クジラ夜の街ワンマンLIVE“7歳”
＠LINE CUBE SHIBUYA (渋谷公会堂) (2024.6.21)
［DVD］
1. 踊ろう命ある限り
2. ここにいるよ
3. 風のもくてきち
4. 失恋喫茶
5. あばよ大泥棒
6. BOOGIE MAN RADIO
7. 裏終電・敵前逃亡同盟
8. 美女と野獣
9. 拝啓
10. 歌姫は海で
11. 再会の街
12. ヨエツアルカイハ1番街の時計塔
13. 夜間飛行
14. 夜間飛行少年
15. 少年少女
16. 時間旅行
17. 時間旅行少女
18. ずっとおぼえていてね
19. Saisei
20. 浮遊
21. ハナガサクラゲ
22. 祝祭は遠く
【購入特典】
詳細：https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/qujilayolunomachi/news
・クジラ夜の街 オフィシャルファンクラブ「FANTASIA」会員特典
初回限定盤／通常盤共通
オリジナル・デザインアクリルキーホルダー
・全法人（ECサイト含む）特典
初回限定盤／通常盤共通
オリジナル・デザインイラストステッカー（3柄有り、ランダムで1柄をプレゼント。）
・タワーレコード・タワーレコードオンライン特典
初回限定盤／通常盤共通
アーティスト写真フォトカード（複数柄有り、ランダムで1柄をプレゼント。）
・タワーレコード新宿店特典
初回限定盤／通常盤共通
直筆サイン入りコメントカード
・タワーレコード町田店特典
初回限定盤／通常盤共通
直筆サイン入りポスター
・Amazon特典
初回限定盤：直筆サイン入り初回限定盤メガジャケット(240mm x 240mm)
通常盤：直筆サイン入り通常盤メガジャケット(240mm x 240mm)
・楽天ブックス特典
初回限定盤／通常盤共通
缶バッジ 76mm
・セブンネットショッピング特典
初回限定盤／通常盤共通
アクリルカラビナ
・クラウン徳間SHOP特典
初回限定盤／通常盤共通
オリジナル・デザインイラストポストカード
リミスタ2nd フル・アルバム『恋、それは電影』先行試聴会
https://limista.jp/projects/5297?id=5297
※アーカイブは 10 月 23 日(水)23:59 までご覧いただけます
＜SMA 50th Anniversary presents クジラ夜の街×崎山蒼志「劇情」＞
開場17:15/開演18:00
スタンディング5,000円(D代 600円)
2024年9月26日(木)東京LIQUIDROOM
開場18:15/開演19:00
スタンディング5,000円(D代 600円)
※一般発売：2024/8/10(土)10:00〜
e+：https://eplus.jp/sma50th-gekijo/
ローソンチケット：https://l-tike.com/search/?keyword=%E3%82%AF%E3%82%B8%E3%83%A9%E5%A4%9C%E3%81%AE%E8%A1%97%EF%BC%8F%E5%B4%8E%E5%B1%B1%E8%92%BC%E5%BF%97
チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/search_all.do?kw=%E3%82%AF%E3%82%B8%E3%83%A9%E5%A4%9C%E3%81%AE%E8%A1%97%EF%BC%8F%E5%B4%8E%E5%B1%B1%E8%92%BC%E5%BF%97
Sony Music Artists 50th Anniversary 特設サイト
https://www.sma.co.jp/s/sma/page/50th
関連リンク
◆クジラ夜の街 オフィシャルX