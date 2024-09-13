『恋、それは電影』



2024年11月6日リリースPre-Add / Pre-Saveキャンペーンhttps://qujilayolu.lnk.to/pre_koisorehadenei各配信サイト：https://qujilayolu.lnk.to/sothisisloving【初回限定盤】CRCP-40694［CD＋DVD］￥5,000(税抜価格 ￥4,545)【通常盤】CRCP-40695［CD only］￥3,000(税抜価格 ￥2,727)初回限定盤／通常盤 共通［CD］1. SHUJINKO2. きみは電影 (Prelude)3. ホットドッグ・プラネッタ4. 雨の魔女5. 失恋喫茶6. 劇情7. 星に願わない8. End Roll9. 出戻 (Interlude)10. Saisei11. それだけ12. せいかつかん初回限定盤のみクジラ夜の街ワンマンLIVE“7歳”＠LINE CUBE SHIBUYA (渋谷公会堂) (2024.6.21)［DVD］1. 踊ろう命ある限り2. ここにいるよ3. 風のもくてきち4. 失恋喫茶5. あばよ大泥棒6. BOOGIE MAN RADIO7. 裏終電・敵前逃亡同盟8. 美女と野獣9. 拝啓10. 歌姫は海で11. 再会の街12. ヨエツアルカイハ1番街の時計塔13. 夜間飛行14. 夜間飛行少年15. 少年少女16. 時間旅行17. 時間旅行少女18. ずっとおぼえていてね19. Saisei20. 浮遊21. ハナガサクラゲ22. 祝祭は遠く【購入特典】詳細：https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/qujilayolunomachi/news・クジラ夜の街 オフィシャルファンクラブ「FANTASIA」会員特典初回限定盤／通常盤共通オリジナル・デザインアクリルキーホルダー・全法人（ECサイト含む）特典初回限定盤／通常盤共通オリジナル・デザインイラストステッカー（3柄有り、ランダムで1柄をプレゼント。）・タワーレコード・タワーレコードオンライン特典初回限定盤／通常盤共通アーティスト写真フォトカード（複数柄有り、ランダムで1柄をプレゼント。）・タワーレコード新宿店特典初回限定盤／通常盤共通直筆サイン入りコメントカード・タワーレコード町田店特典初回限定盤／通常盤共通直筆サイン入りポスター・Amazon特典初回限定盤：直筆サイン入り初回限定盤メガジャケット(240mm x 240mm)通常盤：直筆サイン入り通常盤メガジャケット(240mm x 240mm)・楽天ブックス特典初回限定盤／通常盤共通缶バッジ 76mm・セブンネットショッピング特典初回限定盤／通常盤共通アクリルカラビナ・クラウン徳間SHOP特典初回限定盤／通常盤共通オリジナル・デザインイラストポストカード