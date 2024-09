THE BAWDIESが、ダブルアニーバーサリーを記念したバイナルコレクションズ『20th & 15th ANNIVERSARY VINYL COLLECTIONS』第3弾の詳細を発表。ROYセレクト楽曲に、新曲「COME ON, LET’S PARTY」が収録される。さらに、9月18日(水)に先行配信が決定。2024年1月1日に結成20周年、4月22日にデビュー15周年を迎え、ダブルアニバーサリーイヤーとなるTHE BAWDIES。本作はダブルアニバーサリーを締めくくる、THE BAWDIESの20年を詰め込んだバイナルコレクションズ。インディー期の「YESTERDAY AND TODAY」から最新アルバムの「POPCORN」までのオリジナル楽曲134曲の中から、メンバーセレクト20曲+ファン投票で選ばれた15曲の全35曲を4枚組LPに収録。

リリース情報







『20th & 15th ANNIVERSARY VINYL COLLECTIONS』2024年10月23日(水)Release予約:https://thebawdies.lnk.to/ANNIVERSARYCOLLECTIONS■Limited Edition (THE BAWDIES CLUB)[4LP+PHOTOBOOK + VINYL PLAYER]税抜価格:31,818円(税込価格:35,000円)■Limited Edition (Victor Online Store)[4LP+PHOTOBOOK + VINYL PLAYER]:VOSF-13086税抜価格:31,818円(税込価格:35,000円)■通常盤 [4LP+PHOTOBOOK]:VIZL-2352税抜価格:13,636円(税込価格:15,000円)【 LP収録曲 (4枚組LP/全35曲収録) 】Disc1THIS IS MY COLLECTION -ROY-R1. COME ON, LET’S PARTYR2. SHE CAN ROCKR3. SHE'S MY ROCK'N'ROLLR4. ROCKIN' FROM THE GRAVER5. TWISTIN' ANNIETHIS IS MY COLLECTION -TAXMAN-T1. MY LITTLE JOET2. TAKE A CHANCET3. THEY CALL IT WHISKEY BLUEST4. EASY GIRLT5. LIESDisc2THIS IS MY COLLECTION -JIM-J1. LONELY MANJ2. LOVE YOU IN EVERY WAYJ3. GET ITJ4. SHA LA LAJ5. STAND!THIS IS MY COLLECTION -MARCY-M1. I’M A LOVE MANM2. HIGHERM3. DANCING SHOESM4. NICE AND SLOWM5. END OF THE SUMMERDisc3THIS IS YOUR COLLECTIONA1. LEMONADEA2. HOT DOGA3. KICKS!B1. B.P.BB2. I'M IN LOVE WITH YOUB3. HAPPY RAYSB4. KEEP YOU HAPPYDisc4THIS IS YOUR COLLECTIONC1. EMOTION POTIONC2. JUST BE COOLC3. RAINY DAYC4. ROCK ME BABYD1. IT'S TOO LATED2. I BEG YOUD3. SAD SONGD4. SKIPPIN’ STONES【20th & 15th ANNIVERSARY VINYL PLAYER詳細】レコードプレイヤーはION Audio社の“Vinyl Motion”をベースとし、レトロなスーツケースを模したボディ、およびスリップマットなどには、歴代のジャケット写真を散りばめたTHE BAWDIESのオリジナルデザインが施されている。充電池やステレオ・スピーカー、USB端子を備えたオールインワン・アナログ・レコードプレーヤー。内蔵のステレオ・スピーカーでのリスニングはもちろん、ヘッドホンでのリスニングや、RCA端子で接続してご自宅のコンポから出力することも可能。更に、内蔵充電池を搭載しているので場所を問わず、あらゆるシーンでレコード盤を楽しむことが可能。※THE BAWDIES CLUB にて2024年9月30日(月)23:59までにご注文の方は発売日前日2024年10月22日(火)にお届けとなります。※THE BAWDIES CLUB にて2024年10月1日(火)00:00以降ご注文の方とVICTOR ONLINE STOREにてご注文の方は発売日2024年10月23日(水)以降順次発送を予定しております。※THE BAWDIES CLUBでは、Limited Editionのみの販売となります。