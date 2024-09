WurtSが9月25日、ヨルシカのsuisをフィーチャリングに迎えた新曲「ソウルズ feat. suis from ヨルシカ」をデジタルリリースすることが発表となった。WurtSは、9月3日より“New Single ソウルズ feat.???”や“0913 TVCM on MUSICSTATION”と記された動画などを各種SNSに投稿していた。そして本日9月13日、予告通りテレビ朝日系『ミュージックステーション』内で、同楽曲を使用したテレビCMが放送され、同CM内でコラボ相手がヨルシカのsuisであることや9月25日にリリースされることが発表となった。

■2ndアルバム『タイトル未定』



2024年10月30日(水)発売予約リンク:https://lnk.to/Ws_2ndalbum【完全生産限定盤(2CD + Blu-ray + オリジナルグッズ)】※WurtSオフィシャルアプリ“W's Project”会員(無料会員含む)、UNIVERSAL MUSIC STORE限定商品PDCN-1943+PDZN-1241 9,900円(税込)▼CD収録曲「NOISE」他 全10曲収録予定▼Blu-ray・<WurtS CONCERT HALL TOUR I >[2024.03.28 at 昭和女子大学 人見記念講堂]・<WurtS LIVEHOUSE TOUR III>[2024.07.16 at Zepp Haneda]▼オリジナルグッズアクリルスタンド 全3種のうちランダム1種同梱【初回生産限定盤(2CD + Blu-ray)】UPCH-29478 8,800円(税込)▼CD収録曲「NOISE」他 全10曲収録予定▼Blu-ray・<WurtS CONCERT HALL TOUR I >[2024.03.28 at 昭和女子大学 人見記念講堂]・WurtS LIVEHOUSE TOUR III>[2024.07.16 at Zepp Haneda]【通常盤(CD)】UPCH-20680 ¥3,300 (税込)▼CD収録曲「NOISE」他 全10曲収録予定●CDショップ特典・UNIVERSAL MUSIC STOREオリジナル特典:UNIVERSAL MUSIC STORE限定B2ポスター・TOWER RECORDSオリジナル特典:クリアファイル・Amazonオリジナル特典:メガジャケ・セブンネットショッピングオリジナル特典:トート型エコバッグ・楽天ブックスオリジナル特典:缶バッジ・共通特典:スマホサイズステッカー