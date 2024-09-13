¡ÚFENDI¡Û¥â¥À¥ó¤Ë¿Ê²½¡ªº£½©¤Î¿·ºî¡Ö¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×ÆÃ½¸♡
¡ØFENDI¡Ê¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡Ë¡Ù¤«¤é¡¢2019Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥á¥ó¥º¥Ð¥²¥Ã¥È¤¬¥â¥À¥ó¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡Ö¥Ð¥²¥Ã¥È ¥½¥Õ¥È¥È¥é¥ó¥¯¡×¤¬¤³¤Î½©ÅÐ¾ì¡ªº£²ó¤Ï¡¢¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¤ä¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ê¤É»È¤¤Êý¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¡Ö¿·ºî¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¹¥¤ß¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â♡
90¡Çs¤ÎIT Bag¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯♡ FENDI¤Î¥Ð¥²¥Ã¥È¡¢¤É¤ì¤¬¤´½êË¾¡©
2019Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥á¥ó¥º¡Ö¥Ð¥²¥Ã¥È¡×¤¬¡¢¥â¥À¥ó¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡Ö¥Ð¥²¥Ã¥È ¥½¥Õ¥È¥È¥é¥ó¥¯¡×¡£
¤½¤Î¿·ºî¤¬¤³¤Î½©ÅÐ¾ì¡ª¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¤Ä¤±¤«¤¨¤ì¤Ð¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¤ä¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ê¤É»È¤¤Êý¤â¤¤¤í¤¤¤í♡
¥«¥é¡¼°Ê³°¤Ë¤âÁÇºà¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë»÷¤¢¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¡£
Item FENDI'S IT BAG
¡ÚA¡Û¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ä¤¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥° 374,000±ß
▶¿¦¿Íµ»¤ò¸Ø¤ë¥Ï¥ó¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á¡£
¡ÚB¡Û¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Ä¤¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡Ê9·î¾å½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê¡¦Í½Äê²Á³Ê¡Ë946,000±ß
▶Á´ÌÌ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥³¥é¤Êµ±¤¤ÏÍ£°ìÌµÆó♡
¡ÚC¡Û¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥° ¡Ê9·î¾å½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê¡¦Í½Äê²Á³Ê¡Ë343,200±ß
▶¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¸«¤¨¤Æ¼ýÇ¼ÎÏ¤Ï¥Ð¥Ä¥°¥ó¡£
¡Ê³Æ13¡ß21.5 ¡ß6.5Ñ¡Ë¡¿°Ê¾åFENDI¡Ê¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
Photograph¡¿Yuki Ueda
¢¨¥Ð¥Ã¥°¤Î¥µ¥¤¥º¡Ê¥¿¥Æ¡ß¥è¥³¡ß¥Þ¥Ácm¡Ë¤ÏÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¤Ç¤¹¡£