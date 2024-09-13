¼ÖÎØ¼è¤ê¤Ä¤±ÉÔÀµ¤Î£Ê£Ò²ßÊª¡¢¶ùÅÄÀî±Ø¤ò°ìÉô³«Êü¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö²ßÊª¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×Ãæ»ß
¡¡£Ê£Ò²ßÊª¤¬¼ÖÎØ¤È¼Ö¼´¤Î¼è¤êÉÕ¤±ºî¶È¤Ç°ÂÁ´´ð½à¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Ï£±£³Æü¡¢¶ùÅÄÀî±Ø¡ÊÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶è¡Ë¤Ç£²£¹Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¶ùÅÄÀî±Ø²ßÊª¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë£²£°£²£´¡×¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²ßÊª±Ø¹½Æâ¤ò°ìÉô³«Êü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢µ¡´Ø¼Ö¤ä¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»öÁ°¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤Æ¤ËÃæ»ß¤ÎÏ¢Íí¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤òÂ¿¤¯¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£