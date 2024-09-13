¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö¸¤¤ò¿©¤Ù¤ë¡×È¯¸À¡¡½÷À¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î±Æ¶Á¤«¡©
¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁªµó¤Î¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¡Ö°ÜÌ±¤¬¥Ú¥Ã¥È¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë½÷À¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÂ¸ºß¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ²ñ¤ÎÅöÆü¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Î¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¼«²ÈÍÑµ¡¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¿Â¦¶á¤ÎÃæ¤Ë¥í¡¼¥é¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼»á¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥Þ¡¼»á¤Ï31ºÐ¡£
¡¡SNS¤Ç120Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢²áµî¤Ë9.11Æ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í»ö·ï¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Î±¢ËÅ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¾§¤¨¤¿¤ê¡¢¡ÖÈ¿°ÜÌ±¡×¡ÖÈ¿¥¤¥¹¥é¥à¡×Åª¤ÊÅê¹Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ¤ÏÀ²ñ¤Î2ÆüÁ°¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥É·Ï¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¥Ï¥ê¥¹»á¤¬ÂçÅýÎÎ¤ËÅöÁª¤·¤¿¤é¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤¬¥«¥ì¡¼¤ÎÆ÷¤¤¤Ç½¼Ëþ¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ô¥¨¡¼¥ëÊóÆ»´±¤Ï¡Ö·ù°¤¹¤Ù¤È¯¸À¤À¡£Èó¥¢¥á¥ê¥«Åª¤ÊÈ¯¸À¤Ç¤¢¤ê¡¢Áþ°¤ÈÊ¬ÃÇ¤òÀú¤ëÈóÆñ¤¹¤Ù¤È¯¸À¤À¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥Þ¡¼»á¤¬¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤Î¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¤ÎÄ®¤Ç¡ÖÉÔË¡°ÜÌ±¤¬¥Ú¥Ã¥È¤Î¸¤¤äÇ¤òÏ¢¤ìµî¤ê¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹ÔÀ¯Åö¶É¤Ï¡Öº¬µò¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ë¡¼¥Þ¡¼»á¤ÏÆ¤ÏÀ²ñ¤ÎÁ°Æü¡¢¤³¤ÎÄ®¤Ç°ÜÌ±¤¬½»Ì±¤Î¥Ú¥Ã¥È¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òSNS¤ËÂ¿¿ôÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶¦ÏÂÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Æ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤³¤ÎÏÃÂê¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥ë¡¼¥Þ¡¼»á¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤«¤é¥ë¡¼¥Þ¡¼»á¤ò±ó¤¶¤±¤ë¤Ù¤¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï13Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥ë¡¼¥Þ¡¼»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥í¡¼¥é¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¤Ï»ä¤Î»Ù»ý¼Ô¤À¤¬¡¢Èà½÷¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ²ñ¤ÎÅöÆü¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Î¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¼«²ÈÍÑµ¡¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¿Â¦¶á¤ÎÃæ¤Ë¥í¡¼¥é¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼»á¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥Þ¡¼»á¤Ï31ºÐ¡£
¡¡SNS¤Ç120Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢²áµî¤Ë9.11Æ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í»ö·ï¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Î±¢ËÅ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¾§¤¨¤¿¤ê¡¢¡ÖÈ¿°ÜÌ±¡×¡ÖÈ¿¥¤¥¹¥é¥à¡×Åª¤ÊÅê¹Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ô¥¨¡¼¥ëÊóÆ»´±¤Ï¡Ö·ù°¤¹¤Ù¤È¯¸À¤À¡£Èó¥¢¥á¥ê¥«Åª¤ÊÈ¯¸À¤Ç¤¢¤ê¡¢Áþ°¤ÈÊ¬ÃÇ¤òÀú¤ëÈóÆñ¤¹¤Ù¤È¯¸À¤À¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥Þ¡¼»á¤¬¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤Î¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¤ÎÄ®¤Ç¡ÖÉÔË¡°ÜÌ±¤¬¥Ú¥Ã¥È¤Î¸¤¤äÇ¤òÏ¢¤ìµî¤ê¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹ÔÀ¯Åö¶É¤Ï¡Öº¬µò¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ë¡¼¥Þ¡¼»á¤ÏÆ¤ÏÀ²ñ¤ÎÁ°Æü¡¢¤³¤ÎÄ®¤Ç°ÜÌ±¤¬½»Ì±¤Î¥Ú¥Ã¥È¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òSNS¤ËÂ¿¿ôÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶¦ÏÂÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Æ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤³¤ÎÏÃÂê¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥ë¡¼¥Þ¡¼»á¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤«¤é¥ë¡¼¥Þ¡¼»á¤ò±ó¤¶¤±¤ë¤Ù¤¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï13Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥ë¡¼¥Þ¡¼»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥í¡¼¥é¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¤Ï»ä¤Î»Ù»ý¼Ô¤À¤¬¡¢Èà½÷¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×