°ÜÀÒ»Ô¾ìºÇ½ªÆü¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÅ·â¼Ç¤¡Ä¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤«¤é¾×·â¥Ë¥å¡¼¥¹
²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ìºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥È¥ë¥³¡£13Æü°ìÇÕ¤¬°ÜÀÒ´ü¸Â¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤«¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½MF¥Ï¥¥à¡¦¥Ä¥£¥¨¥¯¤ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿Â¾¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤â¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ÜÀÒ´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤¿Ãæ¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼(FD)¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥§¥ó¥¯¡¦¥¨¥ë¥®¥å¥ó»á¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÆü¡¢¥È¥¥¥ë¥¹¥ó¡¦¥¢¥¤¥É¥¥¥ó¡¦¥ª¥º¥Ù¥¯»á¤Ë½ñÌÌ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤È¤ª¤ê¡¢»ä¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¿¦Ì³¤ò¼Ç¤¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ò³Î¼Â¤Ë°²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¼¤·¤¿·èÃÇ¤ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¶¦Í¤¹¤ë¡×
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¡¢»ä¤ÎÌ¾Á°¤¬¤³¤ì°Ê¾å¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿ôÆü°ÊÆâ¤Ë¾ÜºÙ¤ÊÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¸øÉ½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¦Ì³¤ò¤³¤Ê¤¹¤Ï¤º¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë¼Ç¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¡£¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ç²¿¤«¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÈ¯É½¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½MF¥Ï¥¥à¡¦¥Ä¥£¥¨¥¯¤ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿Â¾¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤â¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ÜÀÒ´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤¿Ãæ¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼(FD)¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥§¥ó¥¯¡¦¥¨¥ë¥®¥å¥ó»á¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¡¢»ä¤ÎÌ¾Á°¤¬¤³¤ì°Ê¾å¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿ôÆü°ÊÆâ¤Ë¾ÜºÙ¤ÊÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¸øÉ½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¦Ì³¤ò¤³¤Ê¤¹¤Ï¤º¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë¼Ç¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¡£¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ç²¿¤«¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÈ¯É½¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é