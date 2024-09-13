Ä¹¼÷¤ÎÈë·í¡Ö¤µ¤Ã¤Ñ¤êÊ¬¤«¤é¤ó¡×¸æÇ¯110ºÐ¤Î¡í¹ñÆâºÇ¹âÎðÃËÀ¡í¤ò»ÔÄ¹¤¬É½·É Ááµ¯¤¤È3¿©¤Î¿©»ö¤òÂçÀÚ¤Ë=ÀÅ²¬¸©
ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¤Ë½»¤à¸æÇ¯110ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¹ñÆâ¤ÎÃËÀºÇ¹âÎð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£9·î16Æü¤Î·ÉÏ·¤ÎÆü¤òÁ°¤ËÈØÅÄ»ÔÄ¹¤¬ÃËÀ¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢Ä¹¼÷¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÄ¹¼÷¤ÎÈë·í¡Ö¤µ¤Ã¤Ñ¤êÊ¬¤«¤é¤ó¡×¸æÇ¯110ºÐ¤Î"¹ñÆâºÇ¹âÎðÃËÀ"¤ò»ÔÄ¹¤¬É½·É Ááµ¯¤¤È3¿©¤Î¿©»ö¤òÂçÀÚ¤Ë=ÀÅ²¬¸©
¡ãÁðÃÏÇî¾¼ ÈØÅÄ»ÔÄ¹¡ä¡Ö¹ñÆâ¤ÇºÇ¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï¡©ÆüËÜ°ì¤Ç¤¹¤è¡ª¡×
¡ã¿åÌîÀ¶Î´¤µ¤ó¡ä¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡¢¤è¤¯¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÂçÀµ3Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢2024Ç¯¤Ç110ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿åÌîÀ¶Î´¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£8·îÉÕ¤±¤Ç¹ñÆâºÇ¹âÎð¤ÎÃËÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
85ºÐ¤´¤í¤Þ¤ÇÄ¹¥Í¥®¤ä³¤Ï·°ò¤Ê¤É¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¿åÌî¤µ¤ó¡£ËèÄ«6»þÈ¾¤Ëµ¯¤¤Æ¡¢3¿©¤¤Á¤ó¤È¿©¤Ù¡¢ÁêËÐ¤Î¼Â¶·Ãæ·Ñ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬Æü¡¹¤Î³Ú¤·¤ß¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¿åÌîÀ¶Î´¤µ¤ó¡äQ. Ä¹À¸¤¤ÎÈë·í¤Ï¡© ¡Ö¤µ¤¢¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤êÊ¬¤«¤é¤ó¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹À¸¤¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×