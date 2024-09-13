¡ÚÀ¾Éð¡Û16Ï¢ÇÔ¤ÎÅ·Å¨¡¦¥í¥Ã¥Æ¤ËµÕÅ¾£²Ï¢¾¡¡¡£¹²ó¤ÏÎä¤ä´À¤Îà¥¢¥Ö¥ì¥¤¥æ·à¾ìá
¡¡À¾Éð¤Ï£±£³Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ë£·¡½£¶¤ÈµÕÅ¾¾¡¤Á¡£Ï¢ÇÔ¤ò£³¤Ç»ß¤áÆ±¥«¡¼¥É¤ÏÁ°²ó£¸·î£²£¹Æü¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Î½é¾¡Íø¤ËÂ³¤¯Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤ò£²¾¡£±£¶ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦¾¾ËÜ¤¬£µ²óÅÓÃæ£³°ÂÂÇ£´»Íµå£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿ÃæÈ×¤Þ¤Ç¤Ï¡¢´°àú¤ÊÉé¤±¥à¡¼¥É¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£Î®¤ì¤¬Íè¤¿¤Î¤Ï£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¶²ó¡£Æó»àÆóÎÝ¤«¤éÁê¼ê£²ÈÖ¼ê¡¦²£»³¤«¤é´ß¡¢À¾Àî¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç£²ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤ê¡¢£´¡½£´¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Î£·²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç£´ÈÖ¼ê¡¦º´Æ£È»¤¬ÀèÆ¬¥Ý¥é¥ó¥³¤ËÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢Ìµ»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Çº´Æ£È»¤Ï¥½¥È¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢Â³¤¯ÏÂÅÄ¤òÍ·¥´¥í¡¢¸»ÅÄ¤¬ÎäÀÅ¤ËÆóÁö¡¦¥Ý¥é¥ó¥³¤Î¿ÊÎÝ¤ò¸«¤Æ¥µ¡¼¥É¤ØÁ÷µå¡££¶¡½£µ¤ÎÊá»¦¤È¤·¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÃ¦¤·¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤«¤é¹¶·â¤Î¥ê¥º¥à¤òºî¤Ã¤¿À¾Éð¤Ï¤½¤ÎÎ¢¡¢Áê¼ê£³ÈÖ¼ê¡¦ß·Â¼¤«¤é£³»Í»àµå¤Ç°ì»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢Áª¼ê²ñÄ¹¡¦³°ºê¤¬ÃæÁ°¤Ë£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¡£Â³¤¯´ß¤â£²ÂÇÀÊÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤ÇÂ³¤£·¡½£´¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡£¹²ó¤Ë¼é¸î¿À¥¢¥Ö¥ì¥¤¥æ¤¬£±°ÂÂÇ£²»Íµå¤Ç¾·¤¤¤¿Æó»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¡¢º´Æ£ÅÔ¤Î£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤â¡¢²¿¤È¤«Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤ÆÅ·Å¨¡¦¥í¥Ã¥ÆÀï¤ËÏ¢¾¡¤·¤¿¡£