ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£³¡¥£¶£¶£¶¡ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó
ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£³¡¥£¶£¶£¶¡ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó
³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö08:45¡Ë¡Ê%¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.601¡Ê-0.038¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡3.666¡Ê-0.008¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡3.991¡Ê+0.003¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.153¡Ê+0.003¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡3.777¡Ê-0.004¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡2.900¡Ê-0.014¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡3.817¡Ê-0.035¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡0.840¡Ê-0.020¡Ë
¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª
³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö08:45¡Ë¡Ê%¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.601¡Ê-0.038¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡3.666¡Ê-0.008¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡3.991¡Ê+0.003¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.153¡Ê+0.003¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡3.777¡Ê-0.004¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡2.900¡Ê-0.014¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡3.817¡Ê-0.035¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡0.840¡Ê-0.020¡Ë
¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª