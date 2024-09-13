¡ÖÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡× Â©»Ò¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿µÁÊì¤Î´ñ¹Ô¡ÚÂ©»ÒÅ®°¦¤¤¤¸¤ï¤ëµÁÊì¤È¤ÎÆ±µï Vol.16¡Û
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¼ç¿Í¸ø¡¦¤·¤í¤ß¤ÈÈà»á¡¦¥æ¥¦¤È¤Î¥Ç¡¼¥ÈÀè¤ÇÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥æ¥¦¤ÎÊì¿Æ¡£Èà½÷¤Ï½éÂÐÌÌ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÆÍÁ³¤·¤í¤ß¤ËÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¡¢À¸Íñ¤È±ö¤òÅê¤²¤Ä¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥æ¥¦¤ÎÊì¤Ç¤¢¤í¤¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÈóÆñ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬²¿ÄÌ¤âÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤ÆÂÐ½è¤·¤¿¤·¤í¤ß¡£¿ô¥ö·î¸å¡¢Â´¶ÈÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿2¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬Í½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿Î¹´Û¤òµÁÊì¤¬¾¡¼ê¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¡¢µÞî±Æüµ¢¤ê´Ñ¸÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍâÆü¡¢¤·¤í¤ß¤ÏÈà½÷¤Î»ÅÂÇ¤Á¤Ë¤â¤¦ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¥æ¥¦¤ËÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¥æ¥¦¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤â¤Ë¤«¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¤¢¤Î¿Í¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç·ù¤¬¤é¤»¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬µÁÊì¤«¤éÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¥æ¥¦¤Ï¼«Ê¬¤¬´Ö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÊì¿Æ¤ËÄ¾ÀÜ¼Õ¤é¤»¤ë¤ÈÌµËÅ¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦¤·¤í¤ß¤ÈÈà»á¡¦¥æ¥¦¤È¤Î¥Ç¡¼¥ÈÀè¤ÇÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥æ¥¦¤ÎÊì¿Æ¡£Èà½÷¤Ï½éÂÐÌÌ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÆÍÁ³¤·¤í¤ß¤ËÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¡¢À¸Íñ¤È±ö¤òÅê¤²¤Ä¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥æ¥¦¤ÎÊì¤Ç¤¢¤í¤¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÈóÆñ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬²¿ÄÌ¤âÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤ÆÂÐ½è¤·¤¿¤·¤í¤ß¡£¿ô¥ö·î¸å¡¢Â´¶ÈÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿2¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬Í½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿Î¹´Û¤òµÁÊì¤¬¾¡¼ê¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¡¢µÞî±Æüµ¢¤ê´Ñ¸÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍâÆü¡¢¤·¤í¤ß¤ÏÈà½÷¤Î»ÅÂÇ¤Á¤Ë¤â¤¦ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¥æ¥¦¤ËÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¥æ¥¦¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤â¤Ë¤«¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¤¢¤Î¿Í¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç·ù¤¬¤é¤»¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬µÁÊì¤«¤éÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¥æ¥¦¤Ï¼«Ê¬¤¬´Ö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÊì¿Æ¤ËÄ¾ÀÜ¼Õ¤é¤»¤ë¤ÈÌµËÅ¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ê¬¤«¤ê¹ç¤¨¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤
¢£Èï³²¤ÏÍ§Ã£¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤Ó¡Ä
¢£¼ÂÊì¤Î´ñ¹Ô¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¥æ¥¦
½éÂÐÌÌ¤ÇÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¡¢Íñ¤È±ö¤òÅê¤²¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ëµÁÊì¤òµö¤»¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬Æñ¤·¤¤¡Ä¡£¤·¤í¤ß¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤Î¤Ê¤éµÁÊì¤Ë¤Ï²ñ¤ï¤»¤Ê¤¤¤Ù¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¡¢¤·¤í¤ß¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿·ù¤¬¤é¤»¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¤·¤í¤ß¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÁ÷¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µÁÊì¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ä¥Ð¤¹¤®¤ëµÁÊì¤ÎË½Áö¤òÃÎ¤Ã¤¿¥æ¥¦¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤¢¤Þ¤êÂç¹æµã¡£¥æ¥¦¼«¿È¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤í¤ß¤ÏÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥æ¥¦¤ÈÊÌ¤ì¤ë°Õ»×¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤È¥Ï¥Ã¥¥êÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
(¤·¤í¤ß)