ºå¿À¡¦Á°Àî¤¬ÄÁ¤·¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¥ï¥±¡¡Ï»²ó¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¡°ìÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤Ëº¸¼ê¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤¹
¡¡¡Öºå¿À£·¡Ý£³¹Åç¡×¡Ê£±£³Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦Á°Àî±¦µþ³°Ìî¼ê¤¬Ï»²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¡¢±¦Ãæ´Ö¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡££²ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¤ËºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿°ìÂÇ¡£ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ËÅþÃ£¤·¤¿Á°Àî¤Ï¡¢º¸¼ê¤ÇÄÁ¤·¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤Î¼ê¤ò°ìÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¿¶¤ê²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àî¤Ï¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Á°Àî¤Ï¾¡Éé¤Î£¹·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ£±£µÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¡¢£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£°ÂÇÅÀ¤ÈÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡££¹·î½éÂÇÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ò¶á¤Å¤±¤¿»ö¼Â¤¬¡¢ÞÕ¿È¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤â¡ÖÄ´»Ò°¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤í¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄ´»ÒÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é»È¤¦¤¿¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÉüÄ´µ¤ÇÛ¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æº£µ¨£´ÅÙÌÜ¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àî¤Ï¡Ö¡Ê¹Ã»Ò±à¤ÈÂ¾¤Îµå¾ì¤Ç¤Ï¡Ë¤À¤¤¤Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂç´¿À¼¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£