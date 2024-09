保存が増えるのにはワケがある！ 東京エリアの食べログ保存数の増加ランキングを発表！（2024年8月）

保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介! 人気店から隠れた名店まで、さまざまな店がランクインしています。

今、東京エリアで注目されている店は?

月間利用者数9千万人以上、掲載店舗数は全国84万店舗以上と、国内最大級のレストラン検索・予約サイト「食べログ」。ユーザーは日々グルメ情報を検索し、気になる店はいつでも見返すことができるよう「保存」をしている。

その保存数が急増した店はユーザーの心をつかんだ要素を兼ね備えていること間違いなし。保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介!





【10位】有楽町かきだ(代々木)

有楽町かきだ 写真:お店から

※集計期間:2024年7月25日〜2024年8月24日

「保存数ランキング」の登場は3回目! リーズナブルな寿司店「有楽町かきだ」ですが、さまざまなメディアで定期的に取り上げられている影響で保存数も増え続けているようです。

【9位】牛すじカレー 小さなカレー家(大久保)

牛すじカレー 小さなカレー家 出典:[ヒラさん]さん

<店舗情報>◆有楽町かきだ住所 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 19FTEL : 050-5600-7301

「食べログ カレー TOKYO 百名店」にも選出されている「牛すじカレー 小さなカレー家」。並盛りでもボリュームのある「牛すじカレーライス」が650円でいただけます。

【8位】スマトラカレー 共栄堂 (神保町)

スマトラカレー 共栄堂 出典:ありけまさん

<店舗情報>◆牛すじカレー 小さなカレー家住所 : 東京都新宿区百人町1-24-10TEL : 080-3412-2114

8月3日放送のテレビ東京「出没!アド街ック天国」の「東京 カレーのうまい街」特集で紹介されていました。こちらも「食べログ カレー TOKYO 百名店」に選出されているお店で、1924年創業の老舗。独特の黒っぽいルーには小麦粉を一切使わず、香辛料と煮込んだ野菜、肉のうまみが凝縮されています。

【7位】中華つけ蕎麦 でき心(吉祥寺)

中華つけ蕎麦 でき心 出典:らーめん部長さん

<店舗情報>◆スマトラカレー 共栄堂住所 : 東京都千代田区神田神保町1-6 神保町サンビルディング B1TEL : 03-3291-1475

8月13日放送のテレビ埼玉「いろはに千鳥」で紹介されていた「中華つけ蕎麦 でき心」。夜は居酒屋として営業しているため、昼限定のつけそば店です。

【6位】辰巳(茅場町)

辰巳 出典:maru de ponさん

<店舗情報>◆中華つけ蕎麦 でき心住所 : 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-35-17 吉祥寺ビル 1FTEL : 0422-23-3608

7月25日放送のフジテレビ「街グルメをマジ探索!かまいまち」で紹介されていた、老舗割烹「辰巳」。番組では、週1回ランチ4食限定の「豚角煮定食」が紹介されていました。

5位以内に入った注目店は?

【5位】一味(人形町)

一味 写真:お店から

<店舗情報>◆辰巳住所 : 東京都中央区日本橋茅場町2-1-9TEL : 03-3666-0996

1976年に韓国・ソウルで創業したカンジャンケジャン専門店「一味(イルミ)」。「カンジャンケジャン」とは、生のワタリガニを醤油ダレに漬け込んで熟成させた料理です。また、本場の韓国料理も食べられることから、SNSなどでも人気となっているようです。

【4位】魚の店 オカモ倶楽部 丸の内店

魚の店 オカモ倶楽部 丸の内店 出典:神田のサラメシさん

<店舗情報>◆一味住所 : 東京都中央区日本橋人形町1-4-10 人形町センタービル 2FTEL : 03-6661-9929

東京駅のそばで昼から飲める!と人気の居酒屋。コスパもよく、どれもおいしいとSNSで話題のお店です。

【3位】LA BRETXA(恵比寿)

LA BRETXA 出典:crown-birdさん

<店舗情報>◆魚の店 オカモ倶楽部 丸の内店住所 : 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビルTOKIA B1FTEL : 03-5962-9911

食べログマガジンの「New Open News」でも紹介している、恵比寿駅近くにオープンした「LA BRETXA(ラブレチャ)」。バスク地方にある美食の街・サンセバスチャンをコンセプトにしたスペイン食堂です。早速、SNSでも話題になっているようです。

【2位】くにちゃんずキッチン(茅場町)

くにちゃんずキッチン 出典:中目のやっこさんさん

<店舗情報>◆LA BRETXA住所 : 東京都渋谷区恵比寿4-10-8 エビスビル 1FTEL : 03-5422-7406

こちらも7月25日放送のフジテレビ「街グルメをマジ探索!かまいまち」で紹介されていたから揚げ専門店です。番組では、から揚げをのせた名物「ぶっかけ丼」が紹介されていました。

保存数1位の洋食店はこちら!

【1位】ジジ&ババ(日本橋)

ジジ&ババ 出典:micch839さん

<店舗情報>◆くにちゃんずキッチン住所 : 東京都中央区新川2-1-1 進藤ビル 101TEL : 03-5542-0928

こちらも7月25日放送のフジテレビ「街グルメをマジ探索!かまいまち」で紹介されていた老舗洋食店です。

番組で紹介されていた「特製じじばば風ミートドリア」はディナーメニュー限定とのこと。ランチメニューでは「じじばば風ドリア」として少し違ったドリアが食べられます。ドリア以外にも、ハンバーグなども人気で昔からの常連が多いお店です。

「じじばば風ドリア」 出典:koutagawaさん

<店舗情報>◆ジジ&ババ住所 : 東京都中央区日本橋2-2-15 日本橋テイトビル 2FTEL : 03-3274-1797

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食へ行く際の参考にしてみてくださいね!

※価格は税込です。

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

